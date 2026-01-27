RAM krizinin 2027'nin sonuna kadar sürmesi bekleniyor: SSD krizi de kapıda!

Uzmanlar, bellek çiplerinde yaşanan küresel kriz hafiflemek bir yana, önümüzdeki yıllar için daha da endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Analistlere göre RAM sıkıntısı 2027’nin sonlarına kadar devam edebilirken, SSD fiyatlarında da ciddi artışların kapıda olduğu belirtiliyor.

Yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeden büyümesi ve veri merkezlerine yönelik talebin adeta patlaması, bellek çiplerini teknoloji dünyasının en kritik darboğazlarından biri hâline getirmiş durumda. RAM fiyatlarının neredeyse günlük olarak değiştiği bu dönem, sektörde şimdiden “RAMpocalypse” olarak anılmaya başladı. Ancak uzmanlara göre asıl sorun, bu krizin kısa vadede sona erecek gibi görünmemesi.

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Micron, artan talebi karşılayabilmek adına Singapur’da 24 milyar dolarlık yeni bir çip fabrikası kuracağını açıkladı. Şirket, bu tesisle birlikte NAND bellek üretim kapasitesini ciddi ölçüde artırmayı hedefliyor. Ancak bu yatırım, tüketicilerin umduğu gibi kısa sürede fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor.

Micron’un açıklamasına göre söz konusu fabrikanın "wafer" üretimine ancak 2028’in ikinci yarısında başlanacak. 700 bin metrekareyi aşan temiz oda alanına sahip olacak tesis, tamamen uzun vadeli planların bir parçası olarak görülüyor. Öte yandan Micron, Singapur’da yapay zekâ çiplerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellekler (HBM) için 7 milyar dolarlık ayrı bir paketleme tesisi inşa etmeye devam ediyor. Bu tesisin ise 2027 yılında üretime geçmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre RAM krizinin temel nedeni oldukça net: Talep, arzın çok önünde gidiyor. Yapay zekâ modelleri, bulut servisleri ve veri merkezleri; geçmişe kıyasla çok daha fazla RAM ve depolama çözümüne ihtiyaç duyuyor. Bu da yalnızca sunucu pazarını değil, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar tüm tüketici elektroniğini doğrudan etkiliyor. Mevcut yatırımlara rağmen analistler, bellek arzındaki dengenin en erken 2027’nin sonlarına doğru sağlanabileceğini öngörüyor.

RAM sıkıntısının hemen ardından bu kez SSD tarafında yeni bir kriz ihtimali gündemde. Talebin arzın önünde seyretmesi nedeniyle özellikle kurumsal SSD fiyatlarının önümüzdeki aylarda sert şekilde artması bekleniyor. Bu artışın zamanla tüketici SSD’lerine ve dolaylı olarak bilgisayar fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görünüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi hâlinde; dizüstü bilgisayarlar, masaüstü sistemler, oyun bilgisayarları ve hatta akıllı telefonlar için yeni zam dalgaları gündeme gelebilir.

Micron’un yanı sıra Samsung ve SK Hynix gibi sektörün diğer devleri de üretim kapasitesini artırmak için hızlanmış durumda. SK Hynix, Güney Kore’nin Yongin kentinde kuracağı yeni fabrikayı planlanandan üç ay önce devreye almayı, Cheongju’daki bir diğer tesiste ise önümüzdeki ay üretime başlamayı hedefliyor. Ancak bu hamlelerin kısa vadede fiyatları dengelemesi zor görünüyor.

Tüm bu tablo, 2026 yılında akıllı telefon ve bilgisayar fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre bu durum, küresel akıllı telefon pazarında bir durgunluğa da yol açabilir. Bu nedenle bazı analistler, önümüzdeki yıl yeni modellere yönelmek yerine mevcut ya da bir önceki nesil cihazların daha mantıklı bir tercih olabileceğini savunuyor. Kısacası teknoloji dünyası, önümüzdeki birkaç yıl boyunca RAM ve SSD fiyatları açısından oldukça sancılı bir dönemden geçmeye hazırlanıyor. Krizin etkilerinin ne kadar derin olacağını ise zaman gösterecek.