RAM Krizi Nelere Kâdir: Bir Kullanıcı, Kendi DDR5 RAM'ini Üretti!

Son dönemde artan RAM fiyatları sonrası daha önce de modlama işleriyle uğraşan bir kullanıcı, kendi DDR5 RAM'ini üretti.

Daha önce de benzer modlama işleriyle uğraşan VIK-on, piyasadaki pahalı DDR5 RAM fiyatlarına karşı sıra dışı bir çözüm geliştirdi. Kendi DDR5 RAM modülünü üreten VIK-on, tek bir 32 GB RAM için 600–800 dolar arasında tasarruf etmeyi başardığını söylüyor.

VIK-on’un anlattıklarına göre proje, ikisi de 16 GB’lık SO-DIMM RAM'lerden sökülen yongalarla başladı. Her biri yaklaşık 8.000 rubleye (yaklaşık 101 dolar) alınan bu modüllere ek olarak, yaklaşık 600 ruble (yaklaşık 7 dolar) değerinde özel bir PCB ve 415 rublelik (yaklaşık 5 dolar) basit bir soğutucu kullanıldı. Toplam maliyet ise yalnızca 17.015 ruble (yaklaşık 215 dolar) oldu.

Geliştirme süreci, DDR5 RAM'lere kıyasla daha ucuza mal oldu

Bu rakam, Rusya’daki hazır DDR5 RAM fiyatlarıyla kıyaslandığında inanılmaz derecede düşük. Örneğin piyasada DDR5-4800 32 GB RAM'ler 423 dolar, DDR5-6400 CL32 modeller ise 588 dolar seviyesinde. Üstelik ABD ve Avrupa’da bu fiyatlar daha da yukarı çıkabiliyor.

Projeyi asıl ilginç kılan detay ise yazılım tarafı. VIK-on, modülünü ADATA firmware’i ile flaşlayarak, doğrudan DDR5-6400 CL32 XMP profiline ulaşmayı başardı. Bu profil, normalde yaklaşık 800 dolar fiyat etiketine sahip olan ADATA AX5U6400C3232G-DCLARWH modelinde bulunuyor.

Sonuç başarılı

Elbette bu RAM “bedavaya” gelmiyor. SO-DIMM modüllerin satın alınması, uyumlu PCB bulunması ve yongaların dikkatlice taşınması gerekiyor ancak masaüstü RAM’lere kıyasla dizüstü RAM'lerine olan talebin daha düşük olması, bu parçaları bulmayı nispeten kolaylaştırıyor.

Henüz detaylı performans testleri paylaşılmasa da VIK-on şu ana kadar oluşturduğu RAM'lerin oyunlarda kararlı çalıştığını söylüyor. Kısa zaman içinde konuya dair bir video paylaşacağını da belirtmiş durumda.