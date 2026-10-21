Range Rover Neden Bu Kadar Çok Motor Arızasıyla Anılıyor?

Range Rover, lüks SUV denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri. Yüksek konforu, güçlü motorları ve arazi kabiliyetiyle dikkat çeken modeller, ikinci el piyasasında motor arızasıyla gündeme geliyor.

Üstelik belirli üretim dönemlerinde görülen sorunlar, markanın güvenilirliğine ilişkin tartışmaları da artırıyor.

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Peki böylesi prestijli bir otomobil, neden kronik motor arızası veriyor?

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2.0 Ingenium dizellerde zamanlama zinciri

Range Rover ailesinde son dönemde en çok baş ağrıtan ünitelerin başında 2.0 litrelik Ingenium dizel motorlar geliyor. Özellikle Evoque ve Velar modellerinde sıkça karşımıza çıkan bu motorlarda zamanlama zinciri, zaman içinde gevşeyip uzayabiliyor. Bu durum sürüş esnasında motor arıza lambasının yakmasından belirgin güç kayıplarına ve rahatsız edici bir şıkırtı sesine kadar kendini gösteriyor.

Hatta mesele o kadar ciddi bir boyuta ulaştı ki Jaguar Land Rover, 2024’ün sonlarında Güney Kore’de belirli üretim dönemindeki 2.0 dizeller için ücretsiz bir onarım programı başlattı. Üretici, sorunun doğrudan üretim sürecindeki zincir uzamasından kaynaklandığını kabul ederek gergileri ve zincir setini değiştirmeye başladı. Türkiye’deki araçların durumu ise tamamen şasi numarası üzerinden yapılan kontrollere bağlı.

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3.0 TDV6 ve SDV6 dizellerde krank kırma riski

Otomobil forumlarında "Range Rover motor kilitledi" başlığı görüyorsanız yüksek ihtimalle kaputun altında 3.0 litrelik TDV6 veya SDV6 ünite bulunuyor. Bu motorlarda yaşanan krank mili ve yatak arızaları, doğrudan blok içinde devasa mekanik hasarlara yol açtığı için maalesef cüzdanı en çok yakan senaryoların başında geliyor.

Tabii ki her 3.0 motorlu Range Rover yolda kalır diye bir şey söylememiz mümkün değil. Buradaki kilit nokta motorun yağlama performansı ve geçmişteki bakım disiplini. İkinci elde bu motorları incelerken sadece kilometreye değil, işinin ehli bir servisin yapacağı detaylı mekanik teste güvenmek gerekiyor.

5.0 V8 benzinliler

Range Rover denince o efsanevi 5.0 V8 benzinli motorun sesini duymamak olmaz. Ancak sunduğu devasa performansa rağmen bu dev üniteler de o kadar masum değil. Özellikle erken üretim modellerde zamanlama zinciri gergileri ve kılavuzları ciddi kronik sorunlar çıkardı. Soğuk çalıştırmada gelen o şıkırtılı sesler, genellikle bu sistemin alarm verdiğinin ilk işaretidir.

Bir diğer hassas nokta ise soğutma sistemi. Su pompası ve plastik soğutma rakorları zamanla gevşeyip kaçak yapabiliyor. Yüksek sıcaklığa toleransı oldukça düşük olan bu motorlarda hararet fark edilmezse, silindir kapağına kadar uzanan çok ağır bir faturayla karşılaşmak işten bile değil.

"Yeni modeller temizdir" diye düşünmemek gerek.

Sorunu yalnızca eski kasalarda aramak da ne yazık ki her zaman işlemiyor. Hatırlarsanız Jaguar Land Rover, yakın zamanda 2020-2023 model arası bazı araçlar ile 2024 model Velar'ları kapsayan resmi bir güvenlik geri çağırması yayınlamıştı. Sebebi ise altı silindirli benzinli motorlardaki eksik işlenmiş bir yağ kanalıydı.

Bu imalat hatası doğrudan yağ sızıntısına ve hatta motor bölmesinde yangın riskine yol açıyordu. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi belgelerine de giren bu durum, sıfır veya birkaç yıllık bir Range Rover alırken bile kronik geri çağırmaların mutlaka sorgulanması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Range Rover modelleri sadece bir motor bloğundan ibaret değil.

Turbo şarjlar, karmaşık emisyon sistemleri ve hibrit teknolojiler de bünyesinde barındırıyor. Bu kadar yüksek teknoloji bir araya geldiğinde en ufak bir arızanın tespiti bile haliyle bir uzmanlık istiyor. Hatta bazen basit bir parçayı değiştirmek için bile motorun tamamen indirilmesi gerekebiliyor. E tabii bu da işçilik maliyetlerini tavan yaptırıyor.

Peki durum gerçekten bu kadar ümitsiz mi? Aslında hayır. Örneğin What Car?'ın 2025 güvenilirlik araştırmasında Land Rover genel marka sıralamasında 30 üretici arasında 26. olarak alt sıralarda kaldı. Ancak ilginç bir şekilde aynı araştırmada yeni nesil Range Rover Sport, lüks SUV kategorisinde %94,9 puan alarak 3. sıraya yerleşti. Yani tüm markayı kestirip atmak yerine, doğru modeli ve doğru motoru seçmek gerekiyor da diyebiliriz.