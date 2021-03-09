Vefat haberi ile tüm Türkiye’yi yasa boğan, sanki ailemizden birini kaybetmiş gibi hissettiğimiz Rasim Öztekin; onun için ne söylense az kalacak usta bir sanatçıydı. Tiyatro oyunları, dizileri ve filmleri ile halkın gönlünde taht kuran Rasim Öztekin’in usta oyunculuğu ile hayat verdiği karakterler unutulmazlar arasında.

Bazı sanatçılar vardır ki onları sanki sahnede, beyazperdede ya da televizyonda değil de evimizin bir koltuğunda bizimle sohbet eden bir aile dostumuz gibi izler ve dinleriz. Rasim Öztekin de bunlardan biriydi. Onlarca yıllık sanat hayatında tüm halkın gönlünde taht kuran gerçek halk sanatçısı Rasim Öztekin’in vefat haberi sonrası ülkenin tüm kesimlerini ortak bir üzüntü kapladı.

Gerçek sanatçıların gidişi, aileden birinin gidişi gibi hissettirir. Rasim Öztekin aramızdan ayrılsa bile bize öyle büyük bir miras bıraktı ki bizim büyüdüğümüz eserler, ileride torunlarımız tarafından bile keyifle izlenmeye devam edecek. Ne söylesek az gelecek, bu nedenle Rasim Öztekin’in usta oyunculuğu ile hayat verdiği, hepimiz için unutulmaz karakterlerden bazılarıyla onu anmak istedik.

Kısaca Rasim Öztekin kimdir?

1959 yılında İstanbul’da doğan Rasim Öztekin, Galatasaray Lisesi’nde başladığı eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda devam etmiştir. Sahneye ilk çıkışı 1977 yılında, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde olmuştur. Ferhan Şensoy’la ise Nöbetçi Tiyatro sayesinde tanışmıştır.

Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular ekibinin amatör yapısı olan Nöbetçi Tiyatro ekibine katılan Rasim Öztekin, burada profesyonel tiyatroya başlamış ve bu ekip ile beraber sayısız tiyatro oyununa imza atmıştır. Yıllar içinde sinema ve televizyon dünyasına adım atan Rasim Öztekin, burada da unutulmaz karakterlere hayat vermiştir. Usta oyuncu 8 Mart 2021 tarihinde aramızdan ayrıldığında 62 yaşındaydı.

Rasim Öztekin’in hayat verdiği unutulmaz karakterler;

Muzo - Pardon

İsmail - Düğün Dernek

Bob Marley Faruk - G.O.R.A.

Cavit - Mandıra Filozofu

Hosé Ricardo - Şans Kapıyı Kırınca

Sürmeli - Kabadayı

Süleyman - Tersine Dünya

Saffet - Baba Parası

Fehmi - Seksenler

Muzo - Pardon

Ferhan Şensoy’un yazıp yönettiği Çok Tuhaf Soruşturma isimli tiyatro oyunun Mert Baykal tarafından sinemaya uyarlandığı Pardon filminde, başlarına gelen anlamsız tesadüfler sonucu yıllarca hapishanede kalan üç arkadaşın hikayesi anlatıyor. Oyunda ve filmde Muzo karakterine hayat veren Rasim Öztekin’in, İbrahim karakterine hayat veren Ferhan Şensoy ile diyalogları komedi dünyasının unutulmazları arasındadır.

İsmail - Düğün Dernek

2013 yılında vizyona giren ilk filmi ile kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi yakalayan Düğün Dernek filmine, Düğün Dernek 2 Sünnet ismiyle bir de devam filmi çekilmiştir. Filmde; Rasim Öztekin’in canlandırdığı İsmail karakterinin oğlunun Letonyalı bir kız ile evlenmeye karar vermesi sonrası yaşanan absürt ve absürt olduğu kadar da komik olayları izliyoruz.

Cavit - Mandıra Filozofu

2014 yapımı Mandıra Filozofu filmi, yaşadığımız hayatı sorgulatan hikayesi ve felsefi anlatımıyla dikkat çeken bir yapımdır. Filmde, Rasim Öztekin’i zengin ve hırslı bir iş insanı olarak izliyoruz. Bu hırslı iş insanı bir otel yapmak için Mustafa Ali’nin arazisini almak istediği zaman ise hayatın böyle hırslar için yeterince uzun olmadığını anlıyoruz. 2015 yılında Mandıra Filozofu İstanbul ismiyle bir de devam filmi yayınlanmıştır.

Hosé Ricardo - Şans Kapıyı Kırınca

Tayfun Güneyer’in yazıp yönettiği 2005 yapımı Şans Kapıyı Kırınca filmi, Türk sinemasının en farklı hikayelerinden birine sahip. Filmde; yarışmadan kazandıkları ödül ile Barbunya isimli, askeri dikta yönetiminde bir adaya tatile giden ailenin babasının diktatör ile ikizi gibi benzemesi sonucu yaşanan komik olayları izliyoruz. Rasim Öztekin filmde, diktatörün komutanlarından Hosé Ricardo karakterine hayat veriyor.

Sürmeli - Kabadayı

Senaryosu sinemanın usta ismi Yavuz Turgul tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Ömer Vargı’nın olduğu 2007 yapımı Kabadayı filminde, eskinin gözüpek kabadayı ile günümüzün karanlık mafyasının karşılaşmasını izliyoruz. Rasim Öztekin’i Sürmeli olarak oldukça farklı bir rolde izlediğimiz filmde pek çok usta oyuncuyu bir arada görüyoruz.

Süleyman - Tersine Dünya

Orhan Kemal’in aynı adlı romanının Ersin Pertan yönetmenliğinde sinemaya uyarlandığı 1993 yapımı Tersine Dünya filmi, hikayesi ile Türk sinema dünyasının en dikkat çeken filmleri arasında. Filmde dünya tersine dönüyor ve cinsiyet rolleri değişiyor. Kadınların erkek, erkeklerin kadın gibi davrandığı filmde Rasim Öztekin, Süleyman karakteri ile unutulmaz bir performansa imza atıyor.

Saffet - Baba Parası

Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği 2020 yapımı Baba parası filminde, ülkenin en zengin iş insanlarından birinin ölmesi sonucu miras paylaşımı sırasında ortaya farklı üvey evlatların çıkmasını ve bu evlatların komik mücadelesini izliyoruz. Rasim Öztekin filmde, hırslı dayı Saffet karakterine hayat veriyor.

Kuddisi - Geniş Aile:

2010'lu yılların sonlarına damgasını vuran aile dizisi Geniş Aile'yi hatırlayanlarınız vardır. Rasim Öztekin, dizide ailenin babası Kuddisi'ye hayat vermiş, ancak ardından Seksenler disizinde yine bir başka aile babası rolü olan Fehmi ile daha uzun yıllar karşımıza çıkmıştı. Geniş Aile dizisi de unutulmaz karakterleri ile birlikte sinema filmleri uyarlanan fenomen bir yapım haline geldi.

Fehmi - Seksenler

2012 yılında yayınlanmaya başlayan, 2017 yılında final yaptıktan sonra 2019 yılında yeni bölümleriyle günlük olarak TRT 1 kanalında yayınlanan Seksenler dizisi; ülkemizin yakın tarihini anlatan, hem komik hem de duygusal ve etkileyici sahneleri ile dikkat çeken bir mahalle dizisidir. Dizideki her karakter gibi içimizden biri olduğu hissedilen aile babası Fehmi karakterine Rasim Öztekin hayat veriyordu. Herkes için boşluğunu doldurmak çok zor olacak.

Bob Marley Faruk - G.O.R.A.

Senaryosu Cem Yılmaz tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği 2004 tarihli G.O.R.A. filmi, Türk sinema tarihinin en başarılı bilim kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Filmde G.O.R.A. gezegenine kaçırılan Arif’in, burada Rasim Öztekin’in canlandırdığı Bob Marley Faruk, 216, Ceku gibi karakterlerle tanışarak bu gezegenden kurtulmaya çalışmasını izliyoruz. Filmin yan hikayesi A.R.O.G 2008, devam filmi Arif V 216 ise 2018 yılında vizyona girmiştir.

Rasim Öztekin’in rol aldığı tiyatro oyunları:

Rasim Öztekin’in Nöbetçi Tiyatro ekibi ile başladığı profesyonel tiyatro yolculuğu Ortaoyuncular ile devam etmiştir. Ekip, birlikte sayısız oyuna imza atmış ve Rasim Öztekin unutulmaz karakterlere can vermiştir. Bu tiyatro oyunlarından bazılarını Ortaoyuncular YouTube kanalında izleyebilirsiniz.

Muzır Müzikal

Uzun Donlu Kişot

Eşek Arıları

İçinden Tramvay Geçen Şarkı

İstanbul'u Satıyorum

Soyut Padişah

Yorgun Matador

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri

Haldun Taner Kabare

Çok Tuhaf Soruşturma

Parasız Yaşamak Pahalı

Fişne Pahçesu

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu

Kökü Bitti Zıkkım Zulada

Biri Bizi Dikizliyor

Boşgezen ve Kalfası

Şahları da Vururlar

...ve tabii ki de Tiyatronun kavuklusu Rasim Öztekin:

Geleneksel Türk tiyatrosunda Pişekar ve Kavuklu iki vazgeçilmez karakterdir. Pişekar, saflığı ile öne çıkarken Kavuklu ise doğaçlama olarak da bilinen tuluat sanatı ile ustalığını konuşturur. Tarihimizde bu ustalığı temsil eden kavuğun ilk sahibi Kel Hasan Efendi’dir. Kel Hasan Efendi’den sonra ise kavuğun sahibi hepimizin bildiği gibi İsmail Dümbüllü’dür.

İsmail Dümbüllü bu kavuğu 1968 yılında usta oyuncu Münir Özkul’a devretmiştir. Yıllar boyunca kavuğu şerefle taşıyan Münir Özkül, 1989 yılında kavuğu Ferhan Şensoy’a devrederek yeni bir dönemi başlatmıştır. Ferhan Şensoy yıllar boyunca kavuğun hakkını veren oyunlar sergiledikten sonra 2016 yılında kavuğu, yıllarca birlikte oynadığı Rasim Öztekin’e devretmiştir.

Vefatı ile ülkenin her kesiminden insanı yasa boğan, halkın gerçek sanatçısı, usta isim Rasim Öztekin’in unutulmaz karakterlerinin en azından bir kısmını anlatarak onu anmak istedik. Sanatçının imzası olan tüm yapımlara birkaç sayfa yazı yetmez, onun gibi bir ömür vermek gerekir.

Yılların verdiği ustalıkla bu kavuğu hak eden önemli isim Rasim Öztekin, maalesef sağlık sorunları sebebiyle artık sahneye çıkamayacağı için kavuğu 2020 yılında Şevket Çoruh’a devretmiştir. Tüm kavuklulara buradan selam olsun.