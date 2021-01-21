Raspberry Pi Vakfı, en yeni mikrodenetleyici kartı Pico'yu duyurdu. Kompakt bir yapıda olan kart, günlük projeleri rahatlıkla prototipleyecek düzeyde. An itibarıyla Türkiye pazarında da satılan ürünün fiyatı ise 35 TL olarak belirlenmiş durumda.

Yıllar önce öğrencilerin bilgisayarın temellerini ve yazılım öğrenebilmeleri için kurulan bir dernek olan "Raspberry Pi", yıllar içerisinde çok önemli gelişmelere sahne oldu. İlk yıllarında Birleşik Krallık sınırları içinde bilinse de artık dünya genelinde nam salmış olan dernek, piyasaya sürdüğü mikrodenetleyici ve mini bilgisayarlarla hem hobi hem de profesyonel amaçlı üretilen projelerin prototip üretiminin kolaylıkla yapılabilmesini sağladı. Şirket, bugünse en yeni ürünü Pico'yu duyurdu.

Raspberry Pi Pico, oldukça kompakt yapısıyla dikkat çeken bir ürün olarak karşımıza çıktı. Üzerinde, "RP2040" çip bulunan kart, 264KB dahili RAM ve Arm Cortex-M0+ işlemciye sahip. 16 MB'ye kadar depolama alanı desteği sunan Raspberry Pi Pico, gelişmiş projelerden ziyade hobi amaçlı kart arayışında olan tüketicilere odaklanıyor. Şirket, yine de bu kartı kullanarak sonsuz sayıda proje tasarlanabileceğini ifade ediyor.

Raspberry Pi Pico işte böyle görünüyor

Raspberry Pi tarafından yapılan açıklamalara göre, derneğin en yeni kartını C ya da MicroPython kullanarak programlayabiliyorsunuz. Her iki yazılım dili de derneğin belirtmiş olduğu gibi, sonsuz sayıda proje tasarlanmaya imkan verebilir. Ancak çok gelişmiş bir projeniz varsa, bu kart pek de işinizi görmeyecektir. Pico'yu kullanarak yapabilecekleriniz arasında sensörler kullanarak çeşitli verileri ekranlara yansıtma ve programlanmış aydınlatma sistemleri gibi projeler bulunuyor.

Vakıf tarafından yapılan açıklamalara göre bu ürünün fiyatı, yalnızca 4 dolar. Ürünü Türkiye'ye getiren SAMM Teknoloji isimli şirket ise Raspberry Pi Pico için 35 TL gibi bir ücret istiyor. Ürünle ilgili olarak sunulan bağlantı şemalarına ve diğer önemli detaylara da yine SAMM Teknoloji'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.