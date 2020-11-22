Raspberry Pi’nin Rakibi Tinkerboard 2 ve 2S Ortaya Çıktı

Asus’un daha önce Raspberry Pi ile rekabet etmesi için ürettiği Tinkerboard serisi, Tinkerboard 2 ve 2S ile rüştünü kanıtlamak için yeni bir şans elde ediyor. Kartlar satışa çıktı.

Asus Tinkerboard SBC serisi, Clubic’te yer alan bir basın açıklamasına göre yeni bir versiyona kavuşuyor. Tinkerboard 2 ve Tinkerboard 2S olarak adlandırılan yeni kartlar, Raspberry Pi’ye çok daha yakın bir performans sergileyecek.

Şimdilik Asus tarafından gelen resmi bir açıklama yok. Yine de Clubic bu kartlarla ilgili pek çok bilgiyi açıkladı. Bunlar arasındaki en dikkat çekici noktalardan biri, bir önceki nesilden 1,5 kat daha güçlü olmaları oldu.

Tinkerboard 2 ve 2S özellikleri

Her iki kartta da Rockchip RK3399 çipseti ve ARM Mali-T860 MP4 GPU kullanıldı. Sunulan bellek seçenekleri ise 2 GB ve 4 GB olarak iki farklı şekilde oldu. Her iki bellek de çift kanallı LPDDR4 desteğine sahip ve çip konfigürasyonları da kartlar için aynı. Sekiz çekirdekli sistemde çift Arm Cortex A72 2 GHz çekirdek ve dört Arm Cortex A53 1,5 GHz çekirdek yer alıyor.

Tinkerboard 2S kendi üzerinde 16 GB flash depolama ile geliyor. Bu da standart microSD kartlardan daha hızlı olduğuna işaret ediyor. Daha önceki nesilde micro USB’den gelen güç ise bu defa 12V - 19V DC girişinden sağlanıyor.

Kartın üzerinde hem USB 3 Type-C ve Type-A arayüzleri hem de tam boyutlu bir HDMI çıkışı yer alıyor. Bu çıkış 4K60 desteği de sunuyor. Ek olarak USB C üzerinden DisplayPort 1.2 çıkış desteği de sağlanıyor.

Raspberry Pi’ye dişli rakip

Tinkerboard, gigabit ethernet portuyla kablolu bağlantı desteği sunuyor. Kablosuz bağlantı için de cihazın 802.11ac desteği bulunuyor. Kartlardaki 40 bin GPIO başlığı ile sisteme Bluetooth ya da başka çevre birimler eklemek de mümkün. GPIO başlığı her ne kadar Raspberry Pi’deki versiyona benzese de uyumluluk konusunda gelecek haberleri beklemek gerekebilir.

Son yıllarda kişisel projeler ya da prototip geliştirmeleri gibi amaçlarla olduğu kadar endüstriyel amaçlarla da kullanılan bu mini PC kartların arasındaki rekabet, zaman içerisinde en çok geliştiricilere fayda sağlayacak gibi gözüküyor.