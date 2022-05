Martin Scorsese'nin Goodfellas filmi ile tanıdığımız Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti. Liotta'nın yeni filmi Dangerous Waters'ı çektiği Dominik Cumhuriyeti'nde uykudayken hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

1954 yılında ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark şehrinde dünyaya gelen Ray Liotta’nın, Hollywood’a iz bırakan aktörler arasında bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Liotta en çok, efsanevi yönetmen Martin Scorsese’nin 1990 yılında çıkan mafya temalı Oscar ödüllü yapımı Goodfellas’taki Henry Hill rolü ile tanınıyordu.

Ancak gelen yeni haberler, Emmy ödülüne sahip olan dünyaca ünlü aktörün hayranlarını yasa boğdu. İlk olarak Deadline tarafından bildirilenlere göre Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Uykusundayken hayata gözlerini yumdu

ABD’nin en ünlü haber kaynaklarından olan Deadline, onlarca büyük yapımla karşımıza çıkan Ray Liotta’nın Dangerous Waters isimli yeni filmini çektiği yer olan Dominik Cumhuriyeti’nde hayatını kaybettiğini kaydetti. Sevilen oyuncunun, Dangerous Waters filmi için gittiği ülkede uykusunda hayatını kaybettiği bildirildi. Ek olarak Liotta'nın ölüm sebebinin henüz bilinmediğini; ancak gelen haberlerde aktörün ölümü ile ilgili herhangi bir şüpheli durumun bulunmadığının belirtildiğini de aktaralım.

23 yaşında bir kızı bulunan Riotta, Goodfellas dışında Field of Dreams, Narc, Revolver, Hannibal gibi yapımlarla da tanınıyordu. 67 yaşındaki oyuncu son yıllarda No Sudden Move, Oscar ödüllü yapım Marriage Story ve sevilen dizi The Sopranos’un öncesini anlatan The Many Saints of Newark’la da karşımıza çıkmıştı. Ünlü aktör ayrıca ER isimli dizideki bir rolüyle 2005 yılında ‘En İyi Konuk Erkek Oyuncu’ Emmy ödülüne layık görülmüştü.