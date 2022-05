Birçoğumuzun çocukluğunda önemli bir yer edinen Winnie-the-Pooh'nun korku filminin geleceği açıklandı. Henüz hakkında pek detay bulunmayan yapımdan birkaç görsel de paylaşıldı.

İlk olarak 1920’li yıllarda ortaya çıkan Winnie-the-Pooh (Ayı Winnie), dünya çapından birçok insanın çocukluğunda oldukça önemli bir yer edinen bir karakter. Şimdi ise Disney’in en çok sevilen karakterlerinden olan Winnie-the-Pooh, bu sefer bir korku filminde yer alacağı ortaya çıktı. Evet, bir korku filminde.

Alan Alexander Milne tarafından yaratılan Winnie-the-Pooh, uzun yıllardır Disney’in bünyesinde bulunuyordu. Ancak birçok insanın çocukluk anılarını süsleyen bu sevimli ayının hikâyesi ile milyarlarca dolar elde eden dev şirket, 2022 yılının başında karakterin haklarını kaybetmişti. Bu da Winnie-the-Pooh’nun kamu malı hâline gelerek farklı yapımlarda kullanılabilmesini sağlamıştı. Şimdi de bu durum, karakterin oldukça ilginç bir şekilde karşımıza çıkmasına neden olacak.

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey

Gelen haberlere göre önümüzdeki zamanlarda Winnie-the-Pooh karakterini içerecek bir film yapılacak. Korku türünde olacağı belirtilen bu yapımın, Winnie the Pooh: Blood and Honey (Winnie the Pooh: Kan ve Bal) ismiyle bizlerle buluşacağı aktarıldı. Bu da İngiliz film stüdyosu Jagged Edge çatısı altında bulunacağı ve Rhys Frake-Waterfield tarafından yönetileceği belirtilen filmin, popüler karakterin bu sefer sevimli olmak yerine dehşet verici bir şekilde karşımıza çıkacağını gösterdi.

Yapım hakkında şu an için pek bir detay olmadığını belirtmek gerek. Ancak yapımcılar, filmden birkaç görsel paylaşarak bizi nasıl bir şeyin beklediğini gösterdi. Görsellere bakıldığında karakterin, maske takan bir katil olarak tasvir edildiği gözlemlendi. Ayrıca Piglet isimli bir diğer sevilen karakterin de filmde Pooh’nun yanında suç ortağı olarak yer alacağı görüntülerde görüldü.

Filmle ilgili bir diğer detay ise kadroda yer alacak bazı isimler. IMDB’ye göre yapım, Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Scott, Danielle Ronald, Chris Cordell, Craig David Dowsett gibi isimleri bünyesinde bulunduracak. Son olarak çıkacak filmde, Winnie-the-Pooh yapımlarından gördüğümüz Tigger isimli karakterin yer alamayacağını; bunun sebebinin de karakterin haklarının hâlen Disney’de bulunması olduğunu belirtelim.

İşte yayınlanan görseller