Razer, özellikleriyle hem iyi bir oyun deneyimi hem de yüksek müzik kalitesi sunan Hammerhead True Wireless Pro tam kablosuz kulaklığını duyurdu. Hibrit aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan kulaklık, ayrıca THX sertifikasına da sahip.

Oyuncu ekipmanı dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Razer, yüksek kaliteli ses deneyimi vadeden THX sertifikalı yeni tam kablosuz kulaklığı Razer Hammerhead True Wireless Pro’yu duyurdu. Hem oyun hem müzik deneyimi için oldukça iyi bir bas ve tiz kalitesine sahip olan kulaklık, hibrit Aktif Gürültü Engelleme özelliği ile dış dünyada olup bitenlerin müzik ya da oyun deneyiminizi bozmasını engelliyor.

Hammerhead True Wireless gibi Hammerhead True Wireless Pro da kullanıcılara dokunmatik kontroller, ses yardımı uyumluluğu ve düşük gecikmeli Bluetooth 5.1 bağlantısı gibi özellikler sunuyor. Kısa saplı bir tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık, Comply kulak uçları sayesinde hem iyi bir yalıtım hem de konfor sunuyor.

Razer Hammerhead True Wireless Pro özellikleri

5 gram kulaklık, 43 gram kutu ağırlığı

10mm sürücü

Bluetooth 5.1

Dahili mikrofon

Dokunmatik kontroller (Oynat, duraklat, atla, önceki, çağrı cevapla, reddet, değiştir, bitir)

Şarj kutusu ile 20 saat batarya ömrü

Android ve iOS desteği

IPX4 suya ve toza karşı dayanıklılık

Razer Hammerhead True Wireless Pro fiyatı

Razer, hem oyunculara hem de müzikseverlere hitap eden yeni Hammerhead True Wireless Pro için 209,99 euro (yaklaşık 1.993 TL + vergiler), THS taşıma kılıfı için ise 34,99 euro (yaklaşık 332 TL + vergiler) fiyat etiketi belirlemiş durumda. Razer’ın açıklamalarına göre Hammerhead True Wireless Pro, ABD ve Avrupa’da aralık ayı içinde satışa sunulacak. Türkiye’de satışa sunulacağı tarih ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.