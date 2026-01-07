Tümü Webekno
Blade Runner Gerçek Oldu: Razer, Hologram Yapay Zekâ Arkadaşı Project Ava'yı Tanıttı

Razer, CES 2026'da Project Ava isimli çok ilginç bir konsept ürün tanıttı. Bu ürün, sizin arkadaşınız olmak için tasarlanan bir yapay zekâ hologramı.

Blade Runner Gerçek Oldu: Razer, Hologram Yapay Zekâ Arkadaşı Project Ava'yı Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük oyun aksesuarı üreticilerinden olan Razer, farklı alanlarda da ürünler geliştiren bir şirket. Hatta bazen çok ilginç teknolojilerle karşımıza çıktığını da görüyoruz. Şu sıralarda devam eden CES 2026 kapsamında tanıtılan bir proje de bunlardan biri. Bu ürüne “Project Ava” ismi verilmiş.

Project Ava’yı basitçe anlatacak olursak yapay zekâ destekli bir hologram olarak nitelendirebiliriz. Yani bilim kurgu filmlerini aratmayan, hatta ucundan Blade Runner 2049 filminde gördüğümüz hologram yapay zekâları andıran bir ürün.

Karşınızda anime kızı görünümlü “hologram yapay zekâ dostunuz” Project Ava

Fotoğraflardan ve videolardan da görebileceğiniz üzere Ava, kullanıcının 7/24 yanında yaşaması için tasarlanan bir yapay zekâ yoldaşı. Kapsül şeklinde bir tasarımı var. Bu kapsülün içinde de bir hologram bulunuyor. Anime karakterlerinden esinlenen tarzda Kira isimli karakteri görebiliyoruz. Aynı zamanda farklı yoldaşlar da yer alacak. Bunlar Zane, Sao ve Faker olacak. Faker, ünlü espor oyuncusundan ilham alan bir yoldaş. Her bir karakterin kendine has özellikleri var.

ava

Project Ava ürünündeki hologramlar, gelişmiş yapay zekâ teknolojilerinden güç alıyor. Spesifik olarak xAI’ın dil modeli Grok’u kullandığını belirtelim. Dinamik kişilikleri var. Yani etkileşimlerinize bağlı olarak öğrenen ve gelişen bir yapıya sahip. Tıpkı bir insan gibi zamanla değişip sizi daha iyi tanıyabiliyor ve kendi kişiliğini oluşturabiliyor. 5,5 inçlik animasyonlu 3 boyutlu bir hologram olarak hayata geçirildiğini ekleyelim.

proj

Hologramların görme ve işitme yetenekleri de var. Sizi veya kullandığınız cihazın ekranlarını izleyip sorular sorabiliyor, sorularınızı yanıtlayabiliyor, size yardımcı olabiliyor. Örneğin oyun oynarken yardıma ihtiyacınız oldu diyelim. Hologram yoldaşınız size ipucuları verebiliyor. Problem çözme, beyin fırtınası yapma ve hatta kıyafetinizi yorumlama gibi işlevleri bile olduğu belirtilmiş.

Project Ava konsept bir ürün ve hâlâ geliştirilme aşamasında. Şirketin internet sitesinde 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtilmiş. 20 dolara rezervasyon şimdiden ABD'de yapılabiliyor. Ürünün gerçekten çıktığında çok ilgi görebileceğini söylemek yanlış olmaz.

