Razer, sahip olduğu basınca duyarlı tuş teknolojisi ile oyunseverlere altın değerinde bir özellik sunan yeni amiral gemisi oyuncu klavyesi Razer Huntsman V2 Analog'u duyurdu.

Kısa süre önce dizüstü bilgisayarında daha fazla bağlantı noktasına ihtiyaç duyanlar için Thunderbolt 4 Dock bağlantı istasyonunu duyuran Razer, aynı zamanda oyuncuları mest edecek özelliklere sahip yeni amiral gemisi oyuncu klavyesi Razer Huntsman V2 Analog’u da gün yüzüne çıkardı.

Huntsman V2 Analog, uzaktan baktığınızda hemen her Razer ürünü gibi RGB aygınlatmaya ve özel bilek desteğine sahip standart bir mekanik klavye gibi görünüyor olabilir. Ancak bu üst düzey oyuncu klavyesinde oyun kollarını taklit eden altın değerinde bir teknoloji bulunuyor.

Razer Huntsman V2 Analog’un tuşları, programlanabilir basınç seviyelerine sahip. Bu sayede tıpkı bir oyun kolunun analog çubukları ya da arka (R2, L2) tuşları gibi klavye tuşlarına uyguladığınız basınca göre oyunun farklı bir komut algılamasını sağlayabilirsiniz.

Bu özelliği daha iyi anlamanız için örneklendirmemiz gerekirse; normal şartlarda CS:GO oynarken yavaş yürümek için Shift ve “W” tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. Huntsman V2 Analog ile W tuşuna hafifçe bastığınızda yavaş, tam bastığınızda ise normal hızda yürüyebilirsiniz. Dolayısı ile bu özellik, oyunculara daha fazla tuşa basmadan klavyeye daha fazla komut atama imkanı sağlıyor.

Huntsman V2 Analog’un varsayılan tuş hareketi 3,6 mm olsa da kullanıcılar, hareket mesafesini 1,5 ila 3,6 mm arasında değiştirebiliyorlar. Bir başka deyişle Razer Huntsman V2 Analog kullanırken klavye deneyiminizi tamamen istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bir klavyenin “mekanik anlamda” daha ne kadar özelleştirme sağlayabileceği tartışmaya açık.

Alüminyum gövdesiyle “sağlam” bir tasarıma sahip olan Razer Huntsman V2 Analog, özel medya kontrol tuşları ile “Alt+Tab” yapmadan medya üzerinde kontrol sağlamayı mümkün kılıyor. Varsayılan olarak USB Type-C girişine sahip olan klavye, kutusunda bir adet USB Type-A dönüştürücü ile geliyor.

Razer Huntsman V2 Analog’un gerçekten de etkileyici özelliklere sahip olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Yine de bu özel klavyenin fiyatı, her tüketiciye hitap edecek bir ürün olmasının önüne geçiyor. Zira Razer tarafından yapılan açıklamaya göre Huntsman V2 Analog, 250 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Razer Huntsman V2 Analog tanıtım videosu