Razer, dizüstü bilgisayarı için daha fazla bağlantı noktasına ihtiyaç duyanlar için USB4 destekli Thunderbolt 4 bağlantı istasyonunu duyurdu. Söz konusu bağlantı istasyonunda SD kart okuyucudan 3,5 mm kulaklık girişine kadar tüm bağlantılar için destek bulunuyor.

Dünyanın en popüler bilgisayar ekipmanı üreticilerinden Razer, dizüstü bilgisayarı için Thunderbolt 4 bağlantı noktası arayanlar için Razer Thunderbolt 4 Dock bağlantı istasyonunu duyurdu. Adından da anlaşılacağı kullanıcılara en yeni nesil bağlantı noktalarına erişim imkanı sunan Thunderbolt 4 Dock, diğer Razer ürünleri gibi “havalı” bir RGB aydınlatmaya da sahip.

Razer tarafından yapılan açıklamalara göre Thunderbolt 4 Dock, USB4 ile de uyumlu olarak geliyor. Bu da Razer’ın yeni bağlantı istasyonunun gelecek nesil bilgisayar donanımları ve cihazlarla da uyumlu olacağı anlamına geliyor. Peki Razer Thunderbolt 4 Dock’un üzerinde hangi bağlantı noktaları bulunuyor?

Razer Thunderbolt 4 Dock, gelecek nesil kablolu donanımlar için USB4'ü de destekliyor

Thunderbolt 4 Dock’un arka tarafında baktığımızda istasyonu bilgisayarınıza bağlamanız için bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunduğunu, buna ek olarak da UHS-II SD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde ise bizleri bir üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası, Gigabit Ethernet bağlantı noktası ve üç USB Type-A 3.1 Gen 2 bağlantı notası karşılıyor. Ayrıca 135W enerji sağlayan bir güç kaynağı girişi de bulunuyor.

Razer Thunderbolt 4 Dock ile dizüstü bilgisayarlardan harici monitörlere görüntü aktarmak da mümkün. 60 Hz yenileme hızında 2 adet 4K monitöre görüntü sağlayabilen Thunderbolt 4 Dock, 30 Hz yenileme hızında ise bir adet 8K monitöre görüntü aktarabiliyor. Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip tüm Windows 10 dizüstü bilgisayarlar ve macOS Big Sur ile çalışan MacBook Pro ve Air modelleriyle uyumlu olan bağlantı istasyonu, Apple'ın M1 işlemcili tüm Mac modelleriyle çalışabiliyor.

RGB aydınlatması ve mat siyah görünüme sahip alüminyum gövdesi ile hem şık hem de estetik bir görünüm sunan Razer Thunderbolt 4 Dock bağlantı istasyonu, sunmuş olduğu yeni nesil bağlantı teknolojileri desteğini fiyat etiketine de yansıtmış durumda. Zira bu gelecek nesle dahi destek veren bağlantı istasyonunun fiyatı 329,99 dolar olarak açıklandı.