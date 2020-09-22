Razer, Kablosuz Oyuncu Klavyesi BlackWidow V3 Pro'yu Tanıttı

Oyuncu donanımları denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Razer, yeni kablosuz oyuncu klavyesini duyurdu. Bu, Turret'tan bu yana şirketin çıkardığı ilk kablosuz oyuncu klavyesi oldu.

PC oyuncuları için kablosuz donanımlar yaşanabilecek gecikmeler sebebiyle her zaman akıllarda soru işaretine sebep olmuştur. Ancak oyuncu donanımları bir hayli gelişti ve artık oyuncuların kablolu ve kablosuz donanımlar arasındaki hız farkını anlamaları neredeyse imkânsız hale geldi.

Oyuncu donanımları denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Razer da BlackWidow klavyesine kablosuz seçeneği de ekledi. BlackWidow V3 Pro, Razer'ın ilk kablosuz klavyesi olmasa da orijinal Turret ve Turret for Xbox One'dan bu yana ilk kablosuz oyuncu klavyesi.

Razer'ın kablosuz oyuncu klavyesi: BlackWidow V3 Pro

Razer'ın oyunculara yönelik ilk kablosuz klavyesi olan BlackWidow V3 Pro, alüminyum bir gövdeye ve suni deriden yapılmış klavye bilek destek bölmesine sahip. Peki, şirketin yeni kablosuz klavyesinde başka ne gibi özellikler bulunuyor, gelin hep birlikte bakalım.

Kutu, Razer'ın Hyperspeed kablosuz faresini bağlamaya yarayan USB-A alıcısıyla birlikte geliyor. Şirket, herhangi bir rakip seçeneğe göre %25 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Saniyenin 200 milyonda birinden kısa bir süre içerisinde klavye girdi kaydını alıyor ve USB alçısı bilgisayara gönderiyor. Klavye, ayrıca standart Bluetooth ya da USB üzerinden de bağlantı kurabiliyor.

Klavye, Razer'ın Synapse yazılımıyla birlikte programlanabiliyor ki bu da RGB ışıklandırmayı destekliyor. Yapılan açıklamada klavyenin batarya ömrüne dair herhangi bir bilgi verilmedi. Asıl merak edilen kısım olan fiyat tarafına baktığımızda ise BlackWidow V3 Pro'nun 230 dolar (vergisiz 1.763 TL) gibi bir fiyat etiketine sahip olduğu açıklandı.