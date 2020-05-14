Razer, Maske Otomatlarıyla Ücretsiz Yüz Maskeleri Dağıtacak

Daha çok oyuncu ekipmanlarıyla nam salmış olan Razer, koronavirüse karşı mücadeleye ise maske üretimiyle destek oluyordu. Çalışmalarını bir adım öteye taşıyan şirket, Singapur'a maske otomatları yerleştirerek ülkede 5 milyon maske dağıtımı gerçekleştirecek.

Oyun aksesuarları üreticisi Razer, koronavirüse yardım çalışmaları kapsamında şirketin küresel faaliyetlerinin yürütüldüğü Singapur'daki çalışmalara yardımcı olmak için ülke çapında 20 adet yüz maskesi otomatı yerleştireceğini söyledi.

Ada ülkesinde açıklama yapan Razer CEO'su Min-Liang Tan, "Razer, Singapur'u yüz maskeleri konusunda kendi kendine yetebilen bir ülke olabilmesi için destekleme çalışmalarını sürdürecektir." şeklinde konuştu. Razer, Singapur'a yerleştirilecek otomatların yanı sıra maske üretimiyle dünya çapında bir yardım çalışması sürdürüyor.

Razer, maske otomatlarıyla ücretsiz 5 milyon maske dağıtmayı hedefliyor

Razer, mart ayında Singapur'daki tıbbi ekipman üretimini desteklemek için tesislerinde düzenlemeler yaparak maske üreteceğini açıklamıştı. Şirket, geçen ay sadece 24 gün içinde tam otomatik bir üretim tesisi kurarak maske üretimine resmen başlamıştı. Razer, yine geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazla maske üreterek dünyanın dört bir yanına gönderdiğini belirtmişti.

Razer, otomat makineleri ile Singapur'da 16 yaş ve üzeri insanlar için ücretsiz olarak 5 milyon maske sağlamayı vadediyor. Maskeler ilk dağıtımın ardından doğrudan satışa sunulacak. Şirket ayrıca üretimini ayda 10 milyon maskeye çıkarmak için Singapur merkezli plastik üreticisi Sunningdale Tech ile ortaklık yürütüyor.

5 milyondan fazla nüfusa sahip olan Singapur, başlangıçta başarılı sosyal mesafe politikalarıyla övgü toplasa da, ülkedeki göçmen işçi nüfusunun arttığı nisan ayının başından itibaren koronavirüs vakalarında çok ciddi artış gördü. Ardından Singapur hükümeti, tedbirlerin bir parçası olarak maske takmayı zorunlu hale getirdi.