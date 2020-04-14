Razer, Pokemon hayranlarını sevindirecek bir kablosuz kulaklık duyurdu. "Pikachu" olarak isimlendirilen bu kablosuz kulaklıklar, bir Poke Topu içerisine yerleştiriliyor ve tüketicilere toplam 15 saat kullanım imkanı veriyor.

Dünyanın en popüler oyuncu ekipmanı üreticilerinden bir tanesi olan Razer, geliştirdiği ürünlerle dünya çapında ün yakalamayı başardı. Şimdiyse çok daha farklı bir ürün kategorisi üzerine yoğunlaşan Razer, Pokemon temalı yeni bir kablosuz kulaklıkla hayranlarını etkilemeye çalışıyor.

Razer, 2019 yılının son çeyreğinde, "Hammerhead" olarak isimlendirdiği bir kablosuz kulaklık duyurmuştu. Bu kablosuz kulaklık üzerinde bazı çalışmalar yapan şirket, şimdi "Pikachu" olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklık modeli ile tüketicilerin karşısına çıktı. Razer'ın yeni kablosuz kulaklıkları, bir Poke Topu içerisine yerleştirilmiş durumda.

Bu kablosuz kulaklıklar, Hammerhead ile aynı donanım özelliklerine sahip. 13 mm sürücülere sahip olan kulaklıklar, IPX4 su dayanıklılığına sahip ve Bluetooth 5.0 ile çalışıyorlar. Tüm bunlara ek olarak Razer'ın yeni kablosuz kulaklık modelleri, oyunlarda fark yaratacak düşük gecikme modu sunuyor.

Razer'ın Pikachu modelinin belki de en etkileyici yanı, sahip olduğu şarj kutusu. Razer, bu kutuyu geliştirirken sadece görünüşü değil, işlevselliği de önemsemiş. Öyle ki tüketiciler, bu şarj kutusunu bileklerinde taşıyabiliyorlar. Ayrıca Pokemon topunun açma tuşunda bir de aydınlatma bulunuyor ve bu bölümde, kulaklıkların şarj seviyesi görüntülenebiliyor.

Tüketiciler bu kulaklıklara sahip olduktan sonra, tek şarj ile 3 saat kullanım imkanı yakalayacaklar. Bu süreyi şarj kutusu ile birleştirdiğimizde karşımıza 15 saatlik kullanım imkanı çıkıyor. Ancak bu kulaklık modelinin temeli olan Hammerhead, tek şarj ile 4 saat kullanım imkanı sunuyordu. Razer, 1 saatlik kullanım kaybının nedenini açıklamadı.

Razer Pikachu fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan kablosuz kulaklıklar, ne yazık ki sadece Çin'de satışa sunulacak. Çinli tüketicilerin 16 Nisan itibarıyla satın alabilecekleri bu kablosuz kulaklıkların fiyatı ise 120 dolar (yaklaşık 810 TL) olarak belirlenmiş durumda.