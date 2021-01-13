Razer, CES 2021'deki sunumu esnasında sunduğu özellikler gerçeğin ötesinde olan oyuncu koltuğu konsepti Project Brooklyn ve "dünyanın en akıllı maskesi" Project Hazer'i gösterdi.

Popüler oyuncu ekipmanları üreticisi Razer, koronavirüs nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) hemen hemen tüm oyunseverleri heyecanlandıracak etkileyici bir oyuncu koltuğu konsepti gösterdi. Kullanıcılara “gerçek olamayacak kadar iyi” bir ekran deneyimini vadeden oyuncu koltuğunun bir gün piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hakkında ise tahminde bulunmak zor.

CES etkinliklerinde her yıl, etkileyici bir oyuncu koltuğu konsepti ile karşılaşmak mümkün ve Razer’ın Project Brooklyn adlı konsepti, bu yılki en etkileyici oyuncu koltuğu konsepti olabilir. Ürünün türü “koltuk” olduğu için ana işlevinin oturmak olduğunu düşünebilirsiniz ancak Project Brooklyn, bundan çok daha fazlasını vadediyor.

Her şeyden önce Project Brooklyn, dahili bir monitöre ve masaya sahip. 60 inç büyüklüğündeki bükülebilir OLED ekran, koltuk kullanılmadığında sırt desteğinin arkasındaki bölmesinde katlı halde bulunuyor. Koltuk aktif edildiğinde ise destek çubukları monitörü yuvasından çıkarıp oyun oynamaya hazır hale getiriyor.

Project Brooklyn’in klavye ve fareyi koymak için kullanılabilecek dahili masası ise koltuk kullanılmadığında kol desteklerinin içinde, katlı halde bulunuyor. Oyuncu koltuğu aktif ettiğinde masa yerinden çıkıp açılarak kullanıma hazır hale geliyor. Ayrıca oyuncu koltuğunun sırt bölümünden oturma bölümüne kadar oyun deneyimini geliştiren bir dokunsal geri bildirim sistemi bulunduğunu da belirtelim.

Katlanabilir ya da bükülebilir OLED ekranlar halihazırda bulunuyor ancak 60 inç büyüklüğünde bir bükülebilir ekranın üretilip üretilemeyeceği, üretilse bile fiyatının ticari bir üründe kullanılabilecek seviyede olup olmayacağını tahmin etmek zor. Dolayısı ile Razer Project Brooklyn’in en azından şu an için bir “hayal”den öteye geçmesinin zor olduğunu söyleyebiliriz.

Razer Project Brooklyn tanıtım videosu

Hızını alamayan Razer, CES 2021’deki sunumu sırasında bir de “dünyanın en akıllı maskesi” olarak lanse ettiği Project Hazel’i duyurdu. Yeniden kullanılabilir bir maske olan Project Hazel, havadaki partiküllerin yüzde 95’ini filtrelemeyi vadediyor. Yarı saydam tasarımı sayesinde ağzın karşı taraf tarafından görülebilmesini sağlayan Project Hazel, dahili mikrofon ve hoparlörleri sayesinde sesin karşı tarafa daha iyi iletilebilmesini sağlıyor.

Hem Project Brooklyn hem de Project Hazel’in bir Razer projesi olduğunu unutmayalım. Dolayısı ile tahmin edebileceğiniz üzere her iki üründe de dahili RGB aydınlatma bulunuyor. Project Brooklyn, bir oyuncu ekipmanı olduğundan RGB aydınlatmanın beğeni toplayacağını tahmin etmek zor değil ancak kaç kişinin yüz maskesinde RGB aydınlatma isteyeceğini tahmin etmek zor.

Razer Project Hazel tanıtım videosu