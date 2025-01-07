Razer'ın tanıttığı yeni Project AVA isimli yapay zekâ aracı, hem espor hem de normal oyunlarda size rehberlik ve koçluk edecek.

Birçoğumuz hayatımızın bazı anlarında "Acaba benden esporcu olur mu?" düşüncesini kafamızdan geçirmişizdir. Her ne kadar espor odaklı oyunlarda uzmanlaşmak saatlerinizi harcamaktan geçse de size doğruyu yanlışı gösterecek bir kişi de oldukça önemli. Razer da sektördeki bu eksikliği yeni yapay zekâ destekli aracıyla kapatmayı amaçlıyor.

Razer, CES 2025'te duyurduğu yeni yapay zekâ destekli oyun koçu Project AVA ile espora ilgi duyan herkesin odağını üzerine toplamış durumda. Bu gelişmiş yapay zekâ aracı, oyuncuların performansını analiz ederek onları bir sonraki seviyeye taşımayı vaat ediyor.

Project AVA neler sunuyor?

Gerçek Zamanlı Koçluk : Oyun sırasında performans ölçümleri analiz edilerek anında ipuçları ve öneriler sunuluyor.

: Oyun sırasında performans ölçümleri analiz edilerek anında ipuçları ve öneriler sunuluyor. Kişiselleştirilmiş Geri Bildirim : Maç sonrası performans analizleri ile birlikte güçlü ve zayıf yanlar vurgulanıyor.

: Maç sonrası performans analizleri ile birlikte güçlü ve zayıf yanlar vurgulanıyor. Profesyonel Tavsiyeler: AVA’nın önerileri, espor profesyonelleri ve Team Razer’ın uzman koçlarının bilgi birikimine dayanıyor.

Project AVA sadece bir koçtan ibaret değil

Project AVA, donanım ve oyun gereksinimlerinize göre bilgisayarınızı maksimum performans için optimize edebiliyor. Daha akıcı kare hızları, kısa yükleme süreleri ve tüm bunlara sahipken grafikten de ödün vermemek tek bir dokunuşla mümkün oluyor.

Ayrıca Project AVA sadece espor odaklı oyunlar için kullanacağınız bir araç değil. Herhangi bir tek oyunculu oyun sırasında bir sonraki bulmacayı nasıl çözeceğinizi veya zorlu bir boss'u nasıl yeneceğinizi de size söyleyebiliyor.

Razer’ın bu inovasyonu yalnızca oyun becerilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda profesyonel koçluk masraflarını ortadan kaldırarak daha geniş bir kitle için espor ve oyun sektörü odaklı kariyerleri erişilebilir hâle getiriyor.