NVIDIA, yapay zekâ NPC'lerini bir üst seviyeye taşıdı. Artık bu karakterler, oyunlarda insan gibi kararlar alabilecekler ve takım arkadaşınız olabilecekler.

NVIDIA, son birkaç yıldır üretken yapay zekâ konusunda önemli adımlar atıyordu. Bunlardan biri de “ACE” ismi verilen ve oyunlara yerleştirilen NPC karakterlerdi. Bu karakterler, üretken yapay zekâ yardımıyla oyunlarda sizinle gerçekçi konuşmalar yapabiliyorlardı.

Şirket, CES 2025’te bu karakterleri bir üst seviyeye taşıyacağını duyurdu. Artık otonom oyun karakterleri olabilecekleri görüldü.

Yapay zekâ NPC’ler, PUBG’de takım arkadaşınız olabilecekler

NVIDIA tarafından yapılan açıklamalara göre ACE karakterleri, insan oyuncular gibi algılama, plan yapma ve hareket etme yeteneklere sahip olacaklar. Bunu da çok modlu görme modelleri, ses modelleri ve küçük dil modelleriyle yapabilecekler.

İnsan gibi karar alabilen yapay zekâ NPC’leri, oyunlardan takım arkadaşınız bile olabilecek. Öyle ki şirket, Krafton ile iş birliğine giderek dünyanın ilk Ortak Oynanabilir Karakteri (CPC) PUBG Ally’ı tanıttı.

Bu karakter, PUBG’de sizin takım arkadaşınız olabiliecek, tıpkı gerçek bir oyuncu gibi hareket edecek. Oyun jargonuna uygun konuşma, gerçek zamanlı stratejik önerilerde bulunma, loot toplayıp paylaşma, araç sürme, rekabetçi bir şekilde diğer oyuncularla savaşabilme gibi yeteneklerle gelecek. Şirketin paylaştığı videodan nasıl çalışacağına dair bir fikir edinebiliyoruz.

ACE karakterler, diğer oyunlarda da karşımıza çıkacaklar. Naraka: Bladepoint’in mobil sürümü Mart 2025’te, PC’de ise yılın ilerleyen dönemlerinde alacak. Burada da takım arkadaşı olarak kullanılabildiklerini göreceğiz. Krafton’un yakın zamanda çıkış yapacak yaşam simülasyonu inZOI’de de “Akıllı Zoi” isimli CPC’ler göreceğiz.