SDCC 2024'te Marvel, Avengers: Doomsday ile birlikte Robert Downey Jr'ın Doctor Doom olarak MCU'ya geri döneceğini açıkladı.

Marvel Sinematik Evreni'nin "orijinal altılısı"ndan biri olan Robert Downey Jr, hayranları tarafından Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) dönüşü uzun zamandır istenen bir oyuncuydu. Ünlü isim MCU'ya geri dönüyor ancak hayranlarının beklediği gibi Iron Man olarak değil.

San Diego Comic-Con'da Marvel'ın panelinde, yeni Marvel filmleri ile ilgili açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalarla birlikte yeni Avengers filmlerinin isimleri de belli oldu: Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars. Avengers: Doomsday'de Dr. Doom rolünü oynayacak isim ise Robert Downey Jr.

Kang yerine Doom

Aslında Marvel'ın Kang'den vazgeçip serinin ana düşmanı olarak Dr. Doom'u kullanacağı geçtiğimiz yıldan beri konuşuluyordu. Kang rolünü oynayan Jonathan Majors'ın aile içi şiddet ve saldırı suçundan ceza alması nedeniyle böyle bir karar alınabileceği konuşuluyordu.

Robert Downey Jr, yaptığı açıklamada "Farklı maske. Aynı görev." ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu sözlerine "Ne diyebilirim ki? Karmaşık karakterleri oynamayı seviyorum." şeklinde devam etti. Yeni Avengers filmlerini Russo Kardeşler yönetecek. Ayrıca bir de Fantastik Dörtlü filmi gelecek.

Avengers: Doomsday'in vizyon tarihi ise 1 Mayıs 2026 olarak açıklandı. 7 Mayıs 2027'de ise Avengers: Secret Wars vizyonda olacak.

Robert Downey Jr.'ın MCU'ya dönüşü hakkında siz ne düşünüyorsunuz?