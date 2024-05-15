Marvel'in Agatha Harkness Dizisinin İsmi Belli Oldu [Video]

Marvel, WandaVision dizisiyle gördüğümüz Agatha Harkness'ın dizisinin ismini açıkladı.

WandaVision dizisinde Wanda Maximoff ve Vision'ın komşusu olarak karşımıza çıkan Agatha Harkness'ın da bir cadı olduğu ortaya çıkmıştı. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve aslında Marvel çizgi romanlarından aktarılan karakterin kendi dizisine kavuşacağı biliniyordu.

Marvel, aylardır ismini değiştirip durduğu dizinin adını sonunda resmen açıkladı. Yeni Agatha Harkness dizisinin adı Agatha All Along olacak. WandaVision'da aynı isimli şarkının da popüler olduğunu ve aslında en başından beri bu ismin seçilmesinin beklendiğini hatırlatalım.

Agatha All Along isim fragmanı

Agatha All Along dizisinin konusu

WandaVision finalinde cadılık becerilerini kaybeden Agatha, güçlerini geri kazanmak ve içinde sıkıştığı durumdan kurtulmak için bir maceraya atılacak. Bu macerada ona beklenmedik yol arkadaşları eşlik edecek.

Agatha All Along dizisinin kadrosu

Agatha rolünde bir kez daha Kathryn Hahn'ı izleyeceğiz. Ona bu yapımda eşlik edecek isimler arasında ise Patti LuPone, Miles Gutierrez-Riley, Aubrey Plaza gibi isimler eşlik edecek. Senaryoyu ise Jac Scheafer kaleme alacak.

Agatha All Along yayın tarihi

Agatha All Along, 18 Eylül'de Disney+ ekranlarında olacak. Dizinin prömiyerinde iki bölüm bir arada çıkacak. Sonrasında haftalık yayın formatı devam edecek.