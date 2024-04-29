The Avengers filmleriyle tanınan Russo Kardeşler, Endgame sonrasında genç izleyici kitlesinin beklentilerinin değişmesini Marvel'ın sorunlarının kaynağı olarak görüyor.

Son dönemde Marvel filmlerinin gişede istenilen performansı veremediği, eleştirmenlerden ya da izleyicilerden de tam not alamadığı bir gerçek. Bazı kişiler bunu Disney'in anlatımda yaptığı değişikliklere bağlarken bazıları da insanların süper kahramanlara doymasına yoruyor. Avengers filmlerinin yönetmenliğini yapan Russo Kardeşler ise esas sebebin çocukların odaklanma sürelerinin azalması olduğunu söylüyor.

GamesRadar'a konuşan Joe Russo, Marvel'ın popüler kültürdeki etkisini kaybetmesinin nedenini açıklamak için "Medyanın nasıl tüketildiği konusunda büyük bir nesilsel fark var." derken, yeni neslin bir film izlemek için sinemaya gelmesini beklemediğini ve bir medya eserini hemen isteyip başka iki şeyler beraber tükettiğini iddia etti. Russo bu değişimi "Topluca yaşanan bir ADHD vakası" olarak nitelendirdi ve insanların süper kahramanlara doyduğu eleştirisini de reddetti.

Disney+ izleyicileri Russo Kardeşleri haksız çıkarabilir

X-Men'in 1997 yılında başlayan ve dürüst olmak gerekirse Fox'un X-Men filmlerinde anlattığı her şeyi filmlerden çok daha iyi anlatan çizgi serisi X-Men the Animated Series, X-Men '97 adıyla haftalık bölümler hâlinde yeni bölümlerle ekrana gelmeye başlamıştı. Yaklaşık 30 yıllık olan seri, daha da önceye uzanan bir çizgi roman kültürü üzerine kurulmuştu. Seri şu anda Disney+'ın en çok beğenilen Marvel yapımları arasında yer alıyor.

Elbett TikTok ve Instagram gibi uygulamalar ile birlikte herkesin odaklanma süresi düşebiliyor. Yine de X-Men '97 ve Deadpool için sabırla bekleyen insanlar, Russo Kardeşler'in o kadar da haklı olmayabileceğine işaret ediyor.

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