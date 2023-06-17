Red Dead: Redemption 2'nin sevimli köpeği Cain'i canlı performans ile canlandıran Einstein, sahibinin açıklamasına göre vefat etti.

Rockstar Games’in birçok oyun gurmesine göre başyapıtı olan Red Dead: Redemption 2, bundan yaklaşık 5 yıl önce hayatımıza girdi ve oyun dünyasında çıtayı neredeyse aşılamaz bir noktaya getirdi. Gerek hikâyesiyle gerek grafikleriyle gerek gerçekçiliğiyle veya gerekse küçük detayları RDR 2 hala insanların oynarken yeni şeyler bulduğu bir yapım.

Oyunun hikâye modunda bildiğiniz gibi Van Der Linde çetesiyle birlikte olayların akışına göre çeşitli bölgelere kamp kuruyor ve göçebe bir hayat sürüyoruz. Oyunda kurduğumuz kamplardan birinde John ve Abigail’in çocukları olan Jack, yolunu kaybetmiş bir köpekle karşılaşıyordu.

Oyundaki ismi ‘Cain’ olan bu köpeği stüdyoda canlandıran gerçek köpek ‘Einstein’, maalesef hayatını kaybetti

Einstein’ın sahibi Jason Barnes, Instagram hesabında hayatını kaybeden can dostu için bir veda mesajıyla gönderi paylaştı: “Einstein gerçekten eşsizdi. Tanıştığımız andan itibaren derin bir bağ kurduk ve sayısız maceraya birlikte atılmak için kaderimizin öyle olduğunu anladık. Senin zekan olağanüstüydü, sana Einstein adını vermemize sebep olmuştu; bazen bu ismin şaka gibi geldiği de oluyordu."

Barnes daha önce RDR2'nin uzun geliştirme sürecinde Rockstar Games'te animatör olarak çalışmıştı. Einstein'ı oyundaki Cain'i hareket yakalama tekniğiyle canlandırmak için getirmişti. Bu da Einstein'ın üzerinde küçük beyaz toplarla kaplı sevimli bir tulum giymesi ve bilgisayarın köpeğin hareketlerini kaydetmesine ve takip etmesine yardımcı olması anlamına geliyordu. Einstein'ın çalışması o kadar yararlıydı ve oyunda o kadar büyük bir rol oynamıştı ki, RDR2'nin son jeneriğinde diğer insan ve hayvan oyuncuların yanında yer almıştı.

Einstein'ın ölümü, Red Dead Redemption 2 hayranlarını da üzdü. Oyunun Reddit sayfasında paylaşılan bir gönderide, oyuncular Cain'e ve Einstein'a sevgilerini gösterdiler. Bazıları da Cain'in oyundaki akıbetini değiştirmek için modlar yaptıklarını söylediler. Biz de Einstein'ın huzur içinde uyumasını diliyoruz...

(SPOİLER) Red Dead: Redemption 2’de Cain nasıl bir rol oynamıştı?

Van Der Linde çetesi Clemens Point’de kamp kurduğu zaman küçük Jack Marston, Dutch ile birlikte çadırının önünde dururlarken kampa bir köpeğin girdiğini fark ederler. ‘Bu köpek artık bizim’ diyen Dutch’un ardından çok heyecanlanan Jack, ona ‘Köpeğin ismini ne koymalıyız?’ diye sorar. Dutch da “Bu köpek çok kötü bir şey yapmış ve ondan evden kaçmış. Ondan beridir de yolunu kaybettiği için dolanıp durmuş. Adını ‘Cain’ (Kabil) koyuyorum” der ve Cain artık kampın köpeği olur.

Oyundaki son kampımız olan Beaver Hollows’da bir gün Jack, Cain’in kaybolduğunu fark eder ve ismini bağırarak onu aramaya başlar. Bir süre bağırmasından sonra Micah, Jack’e köpeğin artık gittiğini ve susması gerektiğini söyler. Daha sonra Arthur Micah’a yaklaşıp ‘Köpeğe ne yaptın?’ diye sorunca, Micah’ın onu öldürdüğünü anlarız.