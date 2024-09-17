Real Madrid'in Santiago Bernabéu Stadyumu'ndaki akustik sorunlar nedeniyle tüm konserler iptal edildi.

Real Madrid'in yenilenen Santiago Bernabéu Stadyumu, akustik tasarımında yaşanan sorunlar nedeniyle konserlere uygun değil. 1,9 milyar dolarlık bu stadyum, özellikle konserlerde yaşanan yüksek ses problemleri yüzünden Madrid'de ciddi bir gürültü sorunu yaratıyor.

Real Madrid, 2025 yılına kadar Santiago Bernabéu Stadyumu'ndaki tüm konserleri iptal etti. Bu karar, Mayıs 2024'te Taylor Swift'in Eras turnesi sırasında başlayan ve sonraki konserlerde de devam eden teknik sorunların ardından alındı. Swift'in konserinde yaşanan yüksek ses problemi, mahalle sakinlerinin yoğun şikayetlerine yol açtı ve şehir yönetmeliklerinin ihlal edildiği iddialarını gündeme getirdi.

Stadyumun akustik yapısı konserlerde büyük sorun oldu

Stadyum fütüristik tasarımı ve çok amaçlı kullanım hedefiyle inşa edilmişti. Ancak futbol maçları için tasarlanan akustik yapı, konserlerde büyük bir sorun haline geldi. Konserlerde oluşan yüksek ses, stadyumun çevresindeki mahallelerde büyük bir rahatsızlık yarattı ve bu durum stadyumda planlanan tüm konserlerin askıya alınmasına neden oldu.

Real Madrid, stadyumun ses yalıtımı ve akustik düzenlemelerini iyileştirmek amacıyla İngiliz mühendislik şirketi Vanguardia ile iş birliği yapmayı planlıyor. Bu çalışmaların en az altı ay süreceği ve stadyumun akustik sorunlarını çözmeyi hedeflediği belirtiliyor. Ancak, bu sorunların tam olarak ne zaman çözüleceği belirsizliğini koruyor ve stadyumun gelecekteki etkinlikleri bu çözümlere bağlı olacak.