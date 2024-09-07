Las Vegas’taki Madison Square Garden Sphere İsimli Stadyumun Kendine Hayran Bırakan Teknolojileri (Dışı 54.000 Metrekarelik LED Ekranlarla Kaplı!)

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Mimari ve teknolojinin birleştiği yapılar ortaya hayal gücünün sınırlarını zorlayan mimari şaheserler çıkartıyor. Bu içerikte, Las Vegas’ın dikkatleri üzerine çeken yeni ikonu Madison Square Garden Sphere’den bahsedeceğiz.

Yapımına 2018 yılında başlanan Madison Square Garden Sphere isimli stadyum Las Vegas’ın en ikonik yapılarından biri.

Madison Square Garden Company ve Las Vegas Sands Corporation ortaklığıyla inşa edilen bu yapı, beş yıl süren bir süreç sonunda, 2023 yılında tamamlandı.

Maliyeti ilk olarak 1,2 milyar dolar olarak hesaplansa da toplamda 2,3 milyar dolarlık bir bütçe ile hayata geçirildi.

The Madison Square Garden Sphere

Madison Square Garden Sphere, zaman içinde maliyet, tasarım değişiklikleri, tedarik zinciri krizleri ve enflasyon gibi faktörlerin etkisiyle devasa bir bütçe ile tamamlandı.

Bu yüksek bütçeli yapının hem iç hem de dış tasarımında en ileri teknolojiler kullanıldı.

Örneğin, yapının içi, 15.000 metrekarelik devasa bir LED ekranla çevrili ve bu ekran, dünyadaki en büyük ve en yüksek çözünürlüklü LED ekran olma özelliğine sahip.

Yapının dış cephesi ise yaklaşık 54.000 metrekarelik bir LED ekranla kaplı.

The Madison Square Garden Sphere

Ayrıca, yüksek çözünürlüklü bu ekranlar, binayı devasa bir reklam panosuna dönüştürüyor.

Ek olarak, binanın dış iskeletinde yer alan 1,2 milyon LED panel, 256 milyon farklı renk gösterebilme kapasitesine sahip ve bu da görenlerin görsel bir şölen yaşamasına olanak tanıyor.

Madison Square Garden Sphere’in içi de bir o kadar etkileyici.

The Madison Square Garden Sphere

Örneğin, içindeki konser alanının, yarım daire biçimindeki amfi tiyatro şeklinde tasarlandığı ve toplamda 18.600 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede olduğu ifade ediliyor.

Konser alanındaysa 10.000 koltuğun, izleyicilerin ses, titreşim ve hareketleri hissedebilmesini sağlayan dokunsal teknolojiyle donatıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, yapının akustiğini mükemmelleştiren 160.000’den fazla hoparlör bulunuyor ve bu özellikler, Sphere’i sadece konserler için değil, aynı zamanda film gösterimleri ve özel etkinlikler için eşsiz bir yer hâline getiriyor.

Özetle Madison Square Garden Sphere, sadece mimarisiyle değil, sunduğu benzersiz deneyimle de Las Vegas’ta eğlence konusunda bir devrim başlatarak hem şehrin siluetine hem de eğlence anlayışına yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor.

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