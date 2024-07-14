Realme 13 Pro'nun Çıkış Tarihi "Yanlışlıkla" Belli Oldu

Realme'nin uzun zamandır hakkında paylaşımlar yaptığı 13 Pro serisinin çıkış tarihi belli oldu.

Realme'nin iddialı modelleri arasında yer alacak olan Realme 13 Pro için uzun zamandır gerek resmi gerek gayriresmi paylaşımlar yapılıyor. Realme ise yeni modelin çıkış tarihi hakkında ağzını sıkı tutmayı tercih ediyor. Yine de yeni modelin çıkış tarihi kazara da olsa belli olmuş olabilir.

Görünüşe göre olması gerekenden erken yayına alınan bir içerik, Realme 13 Pro'nun çıkış tarihini de belli etmiş oldu. Şu anda yayında olmayan bu içeriğe göre Realme 13 Pro ve Pro+, 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan etkinlikle birlikte satışa çıkacak.

Realme 13 Pro serisi hakkında bilgiler ortaya çıkıyor

Realme daha önce telefonun görünüşü ile ilgili bazı detayları doğrulamıştı. Her iki modelin de üç renk seçeneği bulunacak ve bu renk seçenekleri, vegan deri kaplamalı modelde zümrüt yeşili, cam arka panelli modellerde de Monet Altın Rengi ve Monet Moru olacak.

Ayrıca hem Realme 13 Pro hem de 13 Pro+ 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB ve 12GB/512GB kombinasyonları ile gelecek. Bu özellikler dışında yeni modellerin bildiğimiz özellikleri ise oldukça kısıtlı.

TENAA sertifikasına göre Realme 13 Pro+ 6.7 inç kıvrımlı AMOLED FHD+ ekrana ve ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sahip olacak. Telefonun işlemcisinin ise Snapdragon 7s Gen 2 veya 7s Gen 3 olması bekleniyor. Ayrıca bu modelde 16GB/TB kombosu da tercih edilebilecek. 5050Ah bataryası olacak cihazın 32MP ön kamerası, 50MP + 50MP + 8MP'lik bir arka kamera sistemi bulunacak.