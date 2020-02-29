Realme 5 Pro ve Realme X Android 10 Realme UI Güncellemesi

Realme ColorOS’tan Realme UI’ye geçiş yapıyor. Bu firmaya özel kullanıcı arayüzü, belli cihazlar için yayınlanmaya başladı. Android 10 tabanlı Realme UI, Realme 5 Pro ve Realme X için yayınlandı.

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda gittikçe koyulaşan rekabette kendilerini ayırmak ve marka bilinirliklerini arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu amaçla yapılan çalışmaların en sık gördüğümüz örneği ise özel kullanıcı arayüzleri oluyor.

Realme de bu amaçla Android 10 güncellemelerinde ColorOS’tan Realme UI’ye geçiş yapıyor. Firmanın CEO’su Madhav Sheth, yeni arayüzlerin yavaş yayınlanmasının sebebinin de bu geçişin sorunsuz olmasını sağlama çabaları olduğunu söylüyor.

Sheth: “Telefonları tuğlaya çevirmek istemedik”

Sheth, açıklamasında “telefonları tuğlaya çevirmek istemediklerini, yeni güncelleme ile sadece arayüzün değişmediğini, işletim sisteminin de Android 10’a yükseltildiğini" söyledi. Yeni arayüzü ve haliyle Android 10 güncellemesini alan son telefonlar ise Realme 5 Pro ve Realme X oldu.

Realme 5 Pro için yayınlanan güncellemenin versiyonu RMX1971EX_11_C.01 olurken Realme X için yayınlanan güncelleme versiyonu ise RMX1901EX_11_C.0 olarak açıklandı. Güncelleme ile birlikte telefonlara yeni özellikler de eklendi ve performansları da geliştirildi.

Yeni güncelleme ile birlikte Realme 5 Pro ve Realme X oldukça dikkat çekici yeniliklere de kavuşuyor. Daha çekici görsellere kavuşan arayüz daha akıcı hale de geliyor. Yeni duvar kağıtları ile desteklenen arayüzde ikonların şekli ve boyutları da değişiyor. Şifre ekranı da tek elle kontrol edilebilir hale geliyor.

Realme telefonlar seviye atlıyor

Akıllı kaydırma çubuğu da hem daha kolay kullanılabilir hem de tek elle kontrol edilebilir hale getiriliyor. Yeni özellikler eklenen çubuğu gerektiğinde gizlemek de mümkün oluyor ve daha fazla uygulama “baloncuğu” ekrana koyulabiliyor.

Ekran kullanımı, arayüz yönetimi gibi işlemler için yeni jestler ve el hareketleri kullanılabilen Realme UI ile telefonlar genel olarak daha seri kullanılabilir hale geliyor. Kamera arayüzü ve performansı da arttırılan telefonlar yeni kamera arayüzüyle geliyor.

Rastgele MAC adresi oluşturma özelliğiyle gelen ve böylece daha güvenli hale gelen bu telefonlar, OPPO, Vivo ve Xiaomi cihazlarla da dosya paylaşımı yapabiliyor. Rehber arayüzü de daha iyi etkileşim sağlıyor. Realme, yakın zamanda sitesine elle güncelleme için linkler ekleyeceğini söylüyor.