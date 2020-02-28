Realme 6 serisi akıllı telefonlar yakında tanıtılacak. Realme'nin ilk fitness bandını da tanıtacağı lansman etkinliğinin öncesinde Realme 6 Pro'nun bazı özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı.

Realme 6 serisi akıllı telefonlar önümüzdeki hafta tanıtılacak. Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin Hindistan'da gerçekleşecek olan etkinlikte Realme 6 ve Realme 6 Pro'nun yanı sıra ilk fitness bandını da tanıtması bekleniyor. Lansman öncesinde Realme 6 Pro'nun bazı özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı.

Realme tarafından yapılan tanıtımlar akıllı telefonun 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını ve arka tarafında dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini gösteriyordu. Realme 6 Pro, Geekbench sayfasında RMX2061 model numarasıyla görüldü ve artık cihazın özellikleri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.

Realme 6 Pro'nun benchmark sonuçlarının yer aldığı sayfada, akıllı telefonun 8GB RAM'e sahip olduğu ve Android 10 tabanlı Realme UI arayüzünde çalışacağı doğrulandı. Realme 6 Pro'nun 8 çekirdekli 1.8 Ghz Qualcomm işlemci tarafından desteklendiği görülüyor. İşlemci modeli tam olarak belirtilmese de telefonun daha önce Snapdragon 720G'den güç alacağı bildiriliyordu. Realme 6 Pro'nun tek çekirdekte 571, çoklu çekirdekte 1676 puan aldığı görülüyor.

Realme 6 Pro'nun yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü ve üç farklı renk seçeneğiyle geleceği konuşuluyor. Tanıtımlarda telefonun 64 MP ana kamera, bir ultra geniş açılı kamera, 20x zoom desteğine sahip telefoto lens ve özel bir makro kamera ile dört kamera kurulumuna sahip olacağı gösteriliyordu. Ayrıca telefonun ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği ve ekranın sol üst köşesinde çift selfie kamerası bulunan ekran deliği olacağı doğrulandı.

Son olarak, standart Realme 6'nın MediaTek Helio G90 işlemciye ve tek selfie kamerasının bulunduğu kamera deliğine sahip olacağı bildirildi. Lansman etkinliğinin Hindistan'da 5 Mart TSİ 10.00'da gerçekleşecek.