Xiaomi’nin Hindistan’da faaliyet gösteren markası POCO’nun genel müdürü Manmohan Chandolu, ülkedeki en büyük rakipleri Realme’nin altyapı eksikliğine rağmen ilk 5G’li telefonu Realme X50 Pro’yu piyasaya sürmesi ile alay eden bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Hindistan akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından Realme, ülkede aktif bir 5G altyapısı olmamasına rağmen 5G desteğine sahip ilk modeli Realme X50 Pro’yu ülkede piyasaya sürdü. Çinli markanın yeni amiral gemisi, Snapdragon 865 yonga seti, X55 modem, çift modlu 5G ve 90Hz ekran yenileme hızı gibi birçok etkileyici özellikle birlikte geliyor.

Realme X50 Pro lansmanından kısa bir süre sonra, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan POCO’nun genel müdürü Manmohan Chandolu, Hint kullanıcıların 5G’li bir telefona ihtiyaçlarının olmadığını söyleyen bir paylaşımda bulundu.

"Sadece bilmenizi istiyorum. Size ihtiyacınız olan her şeyi vermek için buradayız, yapmadığınız şeyleri değil"

Chandolu’nun kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım, aynı zamanda POCO'nun yakın zamanda Hindistan’da herhangi bir 5G’li telefon tanıtmayı düşünmediğini de gösteriyor. Bu arada, Realme X50 Pro 5G'nin yanı sıra, bir diğer Çinli üretici Vivo'nun yeni markası iQOO da Hindistan'da ‘iQOO 3’ adında bir 5G’li telefon piyasaya sürdü.

Realme X50 Pro tasarımı

Hindistan’daki 5G rekabeti giderek ısınırken POCO cephesi, bunun henüz gerekli bir uğraş olmadığını düşünüyor. Zira ülke, henüz tam anlamıyla yeni nesil ağ teknolojisi ile tanışmış değil. Chandolu, tüketicilerin kullanamayacakları bir özelliği telefona dahil etmenin anlamısız olduğunu söylüyor. Realme’nin yeni amiral gemisi X50 Pro 5G hakkında detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.