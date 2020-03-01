Realme 6 Serisiyle İlgili Yeni Özellikler Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni ürünlerini tanıtmak için geri sayıma geçti. Gelecek hafta yapılacak olan lansman öncesinde Realme 6 serisi ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

Oppo'nun alt markası olarak hizmet veren Realme ile ilgili 5 Mart’ta, Hindistan’da bir tanıtım etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte, Realme 6 serisi tanıtılacak. Realme Band adıyla da bir akıllı bileklik, müşterilerinin beğenisine sunulacak. Telefonun özelliklerine değinecek olursak Shenzhen merkezli şirketin görücüye çıkaracağı yeni ürünler, hızlı şarj teknolojisiyle göze çarpıyor.

Realme 6 serisine 30 W şarj desteği:

Halihazırda, akıllı telefon üreticisi, ürünlerinin 64 MP’lik bir sensörle ve dörtlü kamera ile geleceğini zaten doğrulamıştı. Yeni bilgilere göre, Realme 6 ve Realme 6 Pro serileri, 30 W hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Bu da demek oluyor ki, telefon, 15 dakikada yaklaşık yüzde 40’lık bir doluluk oranına ulaşacak. 90 Hz ekran yenileme hızı da cihazda yer alacak. Daha önce ortaya çıkan özelliklerde, akıllı telefonun, Android 10 tabanlı Realme UI arayüzünde çalışacağı doğrulanmıştı. Realme 6 Pro'nun 8 çekirdekli 1,8 Ghz Qualcomm işlemci tarafından desteklendiği görülmüştü.

Realme 6'nın, özellikleri göz önüne alındığında, Realme 5’ten daha büyük iyileştirmelerle kullanıcılarının deneyimine sunulacağı görülüyor. Hem Realme 6 hem de Realme 6 Pro, güvenlik için yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olacak. 8 GB RAM kapasitesiyle geleceği belirtilen telefon, Snapdragon 720G'den güç alacak.

Realme 6 serisinin kamera özellikleri:

Kamera kurulumuna ilişkin ise, 64 MP birincil kamera, ultra geniş açılı lens, ultra makro lens ve 20x zoom özellikli telefoto lensine cihazda yer verileceği kaydedildi. Dual-selfie özelliğine ilişkin bir bilgi mevcut değilken, tek selfie kamerasının bulunduğu bir kamera deliğinin cihazda olacağı bildirildi. Öte yandan, Realme 6’nın MediaTek Helio G90 işlemci ile geleceği ifade edildi.