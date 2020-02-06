Realme, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Realme C3'ü bütçe dostu fiyatıyla tanıttı. Realme C3, markanın Android 10 tabanlı Realme UI arayüzüyle gelen ilk akıllı telefonu olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni giriş seviyesi telefonu Realme C3'ü Hindistan'da tanıttı. Türkiye pazarına da hızlı bir giriş yapan markanın yeni telefonu, selefi Realme C2'ye göre farklı renk seçenekleri ve geliştirilmiş özellikleriyle önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek.

Realme C3, etrafı ince çerçevelerle çevrili olan 6.5 inç boyutunda HD+ ekrana sahip. Ekranda 5 MP ön kamerayı barındıran küçük bir damla çentik yer alıyor. Realme C3'ün arka tarafında ise 2 MP f/2.4 derinlik sensörü ile birlikte 12MP f/1.8 PDAF (otomatik odaklamalı) ana kamera bulunuyor. Cihaz, Blazing Red ve Frozen Blue renk seçenekleriyle gelecek.

Realme C3, gücünü MediaTek'in yakın zamanda duyurulan Helio G70 işlemcisinden alıyor. Akıllı telefon 3 GB RAM/32 GB depolama ve 4GB LPDDR4X RAM/64 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazda üçlü kart yuvası bulunuyor ve böylece kullanıcılar ekstra depolama alanı elde etmek için ikinci SIM karttan ödün vermek zorunda kalmıyorlar.

Realme C3, Android 10 tabanlı ColorOS 7'ye dayanan yeni Realme UI arayüzünde çalışıyor. Cihaz, şirketin yüksek doygunluğu ve kontrast vadeden özel kullanıcı arayüzüyle gelen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca çift modlu müzik paylaşımı, telefonun aynı anda 3,5 mm ses jakı ve Bluetooth üzerinden ses çalmasına izin veriyor.

Telefon, 164,4x75x8,95 mm boyutlarında ve içinde 5.000 mAh'lik güçlü bir batarya bulunuyor. Cihazın ağırlığı ise 195 gram. Realme, telefonda ters şarj özelliği de sunuyor ancak ne yazık ki Type-C yerine microUSB bağlantısı bulunuyor.

Realme C3 fiyatı

Realme C3, ilk olarak 14 Şubat'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek. Telefonun 3 GB RAM/32 GB depolama seçeneğine sahip olan versiyonu 100 dolardan; 4 GB RAM/64 GB depolama seçeneğine sahip olan versiyonu ise 110 dolardan satışa sunulacak.

Realme C3 özellikleri