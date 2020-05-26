Realme 6s Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, mart ayında duyurduğu Realme 6 serisine yeni bir üye kattığını duyurdu. MediaTek Helio G90T yonga setiyle gelen Realme 6s, 90Hz ekran yenileme hızıyla rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, mart ayında piyasaya sürdüğü Realme 6 ve Realme 6 Pro ile uygun fiyatlı Realme 6 serisini duyurmuş ve daha sonra Realme 6i ile seriyi genişletmişti.

Şirket, Realme 6i’nin ardından Realme 6 serisine şimdi yeni bir üye daha kattığını açıkladı. Realme 6 serisinin yeni üyesi Realme 6s oldu. Realme 6s, 6.5 inç büyüklüğüne ve 90Hz ekran yenileme hızı sunan ekranın yanında MediaTek Helio G90T ile geliyor.

Realme 6s tasarımı

Realme’nin yeni akıllı telefonu, 6.5 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip ekranı ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Realme 6s, MediaTek Helio G90T işlemcisinin yanında 4 GB LPDDR4x RAM ile desteklenecek ve 64 GB dahili depolama alanı ile verileri saklayacak.

Realme 6s’in ekran deliğine yerleştirilmiş 16 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera bulunuyor. Telefonun arka tarafında ise dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Realme 6s’in ana kamerası 48 MP çözünürlüğe sahip durumda. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Realme 6s, 4.300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip durumda. Realme’nin yeni telefonunun bataryası 30W hızlı şarj desteğine de barındırıyor. Güçlü bataryanın yanında Realme 6s, kullanıcıların kolayca ödeme yapmasına izin veren NFC teknolojisinde üzerinde barındırıyor.

Realme 6s özellikler

Ekran: 1080 x 2040 piksel 6.5 inç LCD ekran

1080 x 2040 piksel 6.5 inç LCD ekran Boyut: 162.1 x 74.8 x 8.9 mm

162.1 x 74.8 x 8.9 mm Ağırlık: 191 gram

191 gram İşlemci: MediaTek Helio G90T

MediaTek Helio G90T RAM: 4 GB LPDDR4x

4 GB LPDDR4x Depolama Alanı: 64 GB dahili depolama alanı

64 GB dahili depolama alanı Ön Kamera: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

Android 10 tabanlı Realme UI Batarya: 30 W hızlı şarj desteğine sahip 4.300mAh batarya

Realme 6s fiyatı

Realme 6s, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip tek bir versiyon ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Realme 6 serisinin yeni üyesi Realme 6s, 199 euro (yaklaşık 1.475 lira) fiyatla satışa sunuldu.