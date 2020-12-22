Realme Avrupa ve Hindistan CEO'su, aktif gürültü engelleme özellikli tam kablosuz kulaklıkları Buds Air Pro için "Master Edition" adında özel bir sürüm satışa sunacaklarını duyurdu.

Yalnızca 2 buçuk yıllık bir şirket olmasına karşın kısa sürede dünyaca bilinen teknoloji markaları arasında yer almayı başaran Realme’nin Avrupa ve Hindistan CEO’su olan Madhav Sheth, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Realme Buds Air Pro Master Edition’ı resmen açıkladı.

Orijinal Realme Buds Air Pro, yalnızca siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahipti. Realme Buds Air Pro Master Edition ise seriye metalik gümüş rengi yeni bir renk seçeneği getiriyor. Özellikler açısından ise orijinal modeller ile herhangi bir farklılık taşımıyor.

Madhav Sheth’in açıklamalarına göre Realme Buds Air Pro Master Edition, Buds Q modelinin de tasarımcısı olan Jose Levy tarafından tasarlandı. Hem şarj kutusu hem de kulaklıklar parlak gümüş renkte olsa da kulaklıkların ucundaki silikonlar siyah renkte olmaya devam edecek.

Paylaşılan tanıtım görseline göre Realme Buds Air Pro Master Edition yarın resmen tanıtılacak. Ayrıca Madhav Sheth daha önceden varlığını doğrulamış olduğu Realme Watch S akıllı saat de özel tasarım kulaklık ile birlikte gün yüzüne çıkacak.