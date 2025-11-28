Uygun Fiyata Efsane İş Yapan Telefon realme C85 5G Duyuruldu

realme, uygun fiyata çok iyi işler çıkaran yeni telefonu C85 5G'yi resmen duyurdu. Telefon, satışa sunulduğu ülkelerde büyük ilgi görecek gibi görünüyor. İşte realme C85 5G'nin fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte "C85" ismini verdiği yeni 5G telefonunu duyurdu. Acayip uygun fiyata çok iyi özellikler sunan bu akıllı telefon, piyasaya sürüldüğü ülkelerde çok satmayı başaracak gibi görünüyor. Peki realme C85 5G neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

realme'nin yeni akıllı telefonunda HD+ çözünürlük sunan 6.8 inç boyutlu 144 Hz'lik IPS LCD ekran bulunuyor. 1.200 nit tepe parlaklık değerine sahip olan C85, yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensör ve 8 MP çözünürlük sunan selfie kamera ile donatıldı.

Karşınızda realme C85 5G

realme C85 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenen telefon, Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzü ile çalışıyor. realme'nin yeni akıllı telefonunda bulunan 7.000 mAh'lık devasa batarya, 45W hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü gibi görünen bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ancak realme'nin açıklamasına göre C85'te 50 MP çözünürlük çözünürlük sunan tek bir arka kamera bulunuyor. Bu kamera, yapay zekâ ile destekleniyor. Tüm bunlara ek olarak; realme C85 5G'nin MIL-STD 810H sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

realme C85 5G teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.8 inç, HD+ (1570x720 piksel), 1.200 nit, IPS LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4-6-8 GB (LPDDR4X) Depolama 128-256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera Sony IMX852 50 MP (f/1.8) İşletim Sistemi realme UI 6.0 (Android 15) Batarya 7.000 mAh (45W)

realme C85 5G fiyatı: