Çinli teknoloji devi Realme, yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken 'RMX3366' model numaralı gizemli bir cihaz, Çin'in sertifika kurumu TENAA'da listelendi. Cihazın bazı özellikleri de ortaya çıktı.

Realme, ürettiği bütçe dostu cihazları ile dikkat çeken bir marka. Shenzhen merkezli teknoloji şirketi, son zamanlarda çıkarttığı uygun fiyatlı cihazlara ek olarak yeni cihazlar da tanıtacağını açıklamıştı.

Herkes yeni açıklanacak telefonları beklerken gizemli bir Realme cihazı TENAA’da listelendi. Listelendikten birkaç dakika sonra kaldırılan gizemli cihazın özelliklerini, bir Weibo kullanıcısı ekran görüntüsü aldı.

TENAA'da ortaya çıkan cihazın özellikleri:

Weibo'da ortaya çıkan cihazın özelliklerine bakacak olursak sızıntıyı yapan kişi, cihazın 6,65 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde OLED bir panelle geleceğini söylüyor. Bu ekranın aynı zamanda HRR desteğine de sahip olması bekleniyor. Sızdırılan diğer özellikler arasındaysa 4.500 mAh'lik batarya kapasitesi yer alıyor.

Weibo kullanıcısı bu bilgilere ek olarak cihazın Snapdragon 778G ya da Snapdragon 870 ile geleceğini iddia etti. Bunun nedeni ise bahsi geçen yongalara (SoC) sahip iki Realme telefonun yakında piyasaya sürülecek olması ancak RMX3366'nın gücünü hangi yongadan alacağı henüz bilinmiyor.

Realme'nin yeni akıllı telefonuyla ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı olsa da RMX3366 model numaralı cihazın yakın zamanda diğer cihazlarla birlikte tanıtılması bekleniyor. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalabilirsiniz.