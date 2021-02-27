realme'nin Mart ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisi realme GT 5G, Geekbench'te ortaya çıktı. Android 11 ile gelecek olan GT 5G, gücünü Snapdragon 888'den alacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi realme, 4 Mart'ta yeni amiral gemisi GT 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son günlerde hem olası fiyatıyla hem de özellikleriyle gündemde yer alan GT 5G, son olarak Geekbench'te de görüntülendi.

Geekbench'te yer alan bilgiler, telefonun kutudan Android 11 ile çıkacağını ve beklendiği üzere Snapdragon 888 ile geleceğini de doğrulamış oldu. realme'nin neredeyse tüm telefonları gibi, sunacağı fiyat/performans dengesiyle de ilgi çeken GT 5G, piyasada kendi segmentinde en güçlü rakiplerinden olan Redmi'nin K40 Pro'suyla rekabet edecek.

12 GB RAM, 5000 mAh batarya ve daha fazlası:

realme'nin 4 Mart'ta resmi olarak tanışacağımız yeni telefonu, şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve 65W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh batarya ile gelecek. 1440x3200 piksel çözünürlüğe sahip 6,8 inç ekran ile karşımıza çıkacak olan GT 5G'nin ekranının yenileme hızı ise 120 Hz olacak.

Ortaya çıkan tüm bu bilgilerin yanında belirsizliğini koruyan detayların başında telefonun tasarımı geliyor. Çeşitli platformlarda karşımıza telefona dair farklı tasarımlar çıkıyor ancak tutarlı ve kesinleşmiş bir bilgi mevcut değil. Bununla birlikte telefonun ön kamerasına dair de net bir bilgi yok ancak arkada 64 MP + 13 MP + 13 MP'lik bir kamera dizilimi olacağı düşünülüyor.

Geekbench'te GT 5G'ye ait performans verilerine göz attığımızda ise telefonun tek çekirdekte 1139 puan ve çoklu çekirdekte ise 3572 puan aldığını görüyoruz. GT 5G ile ilgili fiyat tahminleri ise 463 dolar seviyesinde. Bu da telefon ülkemizde satışa sunulursa, güncel kur değerleri üzerinden vergiler hariç 3 bin 437 TL'lik bir fiyata denk geliyor.