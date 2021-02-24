realme, Hindistan'daki bir etkinlikte Buds Air 2 isimli kablosuz kulaklıklarını duyurdu. 25 saate kadar kullanım imkanı, 88 ms gecikme süresi ve Bluetooth 5.2 gibi yeni nesil özelliklere sahip olan kulaklık, fiyatıyla da pek çok tüketicinin tercih edebileceği düzeyde.

Çinli teknoloji şirketi OPPO'nun alt markalarından bir tanesi olarak hizmet vermeye devam eden realme, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaklığı "Buds Air 2"yi duyurdu. Sunduğu teknik özelliklere kıyasla neredeyse bedava diyebileceğimiz bir fiyat etiketine sahip olan kablosuz kulaklık, 2021'in en çok satan modelleri arasına yerleşmeyi başaracak gibi duruyor.

realme'nin yeni kablosuz kulaklıkları hem aktif hem de pasif gürültü engelleme imkanı sunuyor. Bu bağlamda, sahip olduğu mikrofon sistemi ile 25 desibele kadar olan düşük frekanstaki tüm gürültüyü ortadan kaldıran Buds Air 2, farklı boyutlardaki kulaklık tıkaçları ile de pasif gürültü engelleme imkanı sunuyor. Ayrıca bu aktif gürültü engelleme özelliğinin sunulmasını sağlayan R2 işlemci, gecikme süresini yüzde 35 oranında iyileştirirken, Bluetooth 5.2 desteği de sunuyor.

Karşınızda realme Buds Air 2

realme Buds Air 2'nin 10 mm'lik Hi-Fi destekli sürücüleri bulunuyor. Kullanıcılar, realme tarafından geliştirilen Link isimli uygulamayı kullanarak bu sürücülerin farklı modlarda çalışmasını sağlayabiliyorlar. Bu modlardan en dikkat çekici olanı ise "Bass Boost +". Ayrıca bu kablosuz kulaklıklar, 88 ms gecikme süresi ile oyuncular için de avantaj sağlıyor. Üstelik "Oyun Modu" aktif edildiğinde devreye giren düşük gecikme süresi, kulaklıkların güç tüketimi etkilemiyor. Ancak bu mod açıkken telefonunuzu bırakıp metrelerce uzağa gidemiyorsunuz.

Güç tüketimi demişken; realme'nin yeni kablosuz kulaklıkları 5 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Bu süreye şarj kutusunu da eklediğimizde, 25 saat gibi etkileyici bir değer ile karşılaşıyoruz. Hızlı şarj desteği de sunan Buds Air 2'yi sadece 10 dakika şarj ederseniz, 2 saat kadar kullanım imkanı yakalayabileceğinizi de belirtelim.

realme Buds Air 2'nin sahip olduğu diğer özellikler arasında IPX5 sertifikası, 4,1 gramlık kulaklık ağırlığı ve dokunmatik kontrol gibi şeyler bulunuyor. Siyah ya da beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satın alınabilen kablosuz kulaklıkların fiyatı ise sadece 45 dolar olarak açıklandı. Ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için netleşmedi.