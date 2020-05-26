Realme X3 SuperZoom Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, 60x zoom desteğine sahip 64 megapiksellik ana kamerası ile öne çıkan yeni amiral gemisi Realme X3 SuperZoom’u tanıttı. 30W hızlı şarjı destekleyen cihaz, gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alıyor.

Geçtiğimiz gün oyun odaklı 5G’li telefonu Realme X50 Pro Player Edition’ı tanıtan Çinli üretici Realme, bugün de 60x zoom desteği ile öne çıkan amiral gemisi Realme X3 SuperZoom’u gün yüzüne çıkardı. Bugün itibarıyla küresel olarak ön siparişe açılan akıllı telefon, 2 Haziran’da Avrupa’da satışa çıkacak.

Realme X3 SuperZoom, Gorilla Glass 5, 480 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı gibi özelliklere sahip 6.6 inç Full HD+ LCD ekrana sahip. Panelin sol üst tarafında bulunan kapsül şeklindeki delikte, 32 megapiksel ana selfie kamerası ve 8 megapiksel geniş açılı lens bulunuyor.

Realme X3 SuperZoom tasarımı

Realme X3 SuperZoom, 5x optik zoom ve 60x dijital zoom desteği bulunan dörtlü kamera kurulumu ile öne çıkıyor. Kamera konfigürasyonunda 64 MP ana sensör, 8 MP geniş açılı lens, 8 MP periskop lens ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Telefon kamerası ile geceleri takımyıldızlarını yakalamanızı sağlayan Starry Mode adlı yeni bir özelliğe sahip olan ana kamera, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor.

Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olan akıllı telefon, kapağının altında Qualcomm Snapdragon 855+ yonga seti barındırıyor. Grafik tarafında Adreno 640’ı kullanan Realme X3 SuperZoom, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile geliyor.

Realme, X3 SuperZoom'un piyasadaki en güçlü Snapdragon 855+ telefonu olduğunu söylüyor

Realme, X3 SuperZoom'un piyasadaki en güçlü Snapdragon 855+ telefonu olduğunu söylüyor. Akıllı telefon ayrıca yoğun oyun oynama sırasında telefonun 'soğuk' kalmasını sağlamak için bir Sıvı Soğutma Sistemi ile birlikte geliyor. Kutusundan Android 10'u temel alan Realme UI arayüzü ile çıkan Realme X3 SuperZoom, 30W hızlı şarj destekli 4.200mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor.

Realme X3 SuperZoom fiyatı

Realme X3 SuperZoom, 12 GB + 256 GB yapılandırması için Avrupa’da 499 euroluk (3.698 TL) bir fiyat etiketine sahip olacak. Mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen telefon, 2 Haziran’da raflardaki yerini alacak. Realme X3 SuperZoom’un söz konusu tarihte Türkiye’de de satışa çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Realme X3 SuperZoom özellikleri