Realme X50 Pro Player Edition Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Çinli teknoloji devi BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren akıllı telefon üreticisi Realme, dikkat çeken özellikleri ve fiyatı ile Realme X50 Pro Player Edition’ı resmi olarak tanıttı. Tasarım açısından X50 Pro’ya oldukça benzeyen cihaz, 5G desteğine sahip Snapdragon 865 yonga seti ile geliyor.

Fiyat/performans modelleri ile Türkiye’deki kullanıcı tabanını genişletmeye devam eden Realme, geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı ilk 5G’li telefonu X50 Pro’nun oyun odaklı versiyonu Pro Player Edition’ı tanıttı. Oyuncu telefonu piyasasına iddialı bir giriş yapan Çinli marka, giderek büyüyen bu pastadan pay almanın hesaplarını yapıyor.

Realme X50 Pro Player Edition, arka kamera sistemine yapılan ufak bir dokunuş dışında, X50 Pro ile neredeyse aynı görünüyor. HDR10+ desteği, 90Hz ekran yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6.44 inç FHD+ Süper AMOLED ekrana sahip olan amiral gemisi, etkileyici bir görüntü deneyimi vadediyor.

Realme X50 Pro Player Edition tasarımı

Panelin sol üst tarafında bulunan kapsül şeklindeki delikte, 16 megapiksel ana selfie kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü bir kurulum ile karşılaşıyoruz.

Realme X50 Pro Player Edition, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 128 GB ufs 3.1 flash depolama ile birleştirilen Snapdragon 865 yonga seti tarafından destekleniyor. 5G entegrasyonuna sahip olan işlemci, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde oyunlar sırasında aşırı ısınmaları engelliyor. Ek olarak, HyperBoost 3.0 teknolojisi ile gelen akıllı telefon, kullanıcılara yüksek bir mobil oyun deneyimi vadediyor.

Realme X50 Pro Player Edition'da dörtlü kamera kurulumu bulunuyor

Gücünü 65W hızlı şarj destekli 4.200mAh büyüklüğünde bir bataryadan alan Realme X50 Pro Player Edition, yalnızca 35 dakika içinde yüzde 100 oranında şarj olabiliyor. Ekrana entegre parmak izi sensörü ile gelen cihaz, yazılım tarafında ColorOS 7 ve Android 10'u temel alan Realme UI arayüzünü kullanıyor.

Realme X50 Pro Player Edition fiyatı

Realme X50 Pro Player Edition, 8 GB + 128 GB ve 12 GB + 128 GB varyantları için sırasıyla 3.398 Yuan (476 dolar - 3.241 TL) ve 3.699 Yuan (518 dolar - 3.527 TL) olarak fiyatlandırılacak. Cihazın Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil, ancak konuya ilişkin yeni bilgiler öğrendiğimiz takdirde sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz.

Realme X50 Pro Player Edition özellikleri