Çinli elektronik üreticisi OPPO, yeni akıllı telefonu A31'i tanıttı. Orta segmentte konumlanan cihaz, su damlası çentikli 6.5 inç HD+ ekran ve 8MP selfie kamera ile geliyor. Cihaza ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bu seneki Survivor yarışmasının ana sponsoru olan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A serisine yeni bir model daha kazandırdı. Şu an için yalnızca Endonezya’da satışa sunulan OPPO A31, fiyat/performans noktasında beklentileri karşılayacak gibi duruyor.

OPPO A31, 20: 9 en/boy oranına sahip damla çentikli 6.5 inç HD+ ekran ile geliyor. Cihazın önünde, 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta, 12MP + 2MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan OPPO A31, gövdenin ortasına konumlandırılan bir parmak izi okuyucusu ile geliyor.

Gücünü MediaTek Helio P35 yonga setinden alan akıllı telefon, microSD yuvası ile genişletilebilen 4GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor. Kutusundan ColorOS 6.1 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkan OPPO A31, 4.230mAh büyüklüğünden bir bataryadan besleniyor. Cihazın diğer önemli özellikleri arasında kulaklık girişi, Bluetooth 5.0 ve FM radyo alıcısı bulunuyor.

OPPO A31 tasarımı

Oppo A31 fiyatı

Gelelim fiyatlandırmaya. Gizemli Siyah ve Fantezi Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen OPPO A31, 2.599.000 IDR (190 dolar - 1.151 TL) fiyat etiketine sahip. Şu an için yalnızca Endonezya’da satışa sunulan cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil.

OPPO A31 özellikleri: