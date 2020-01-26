Yeni Reanult Clio'nun Lansmanı Antakya'da Gerçekleştirildi

Ülkemizde 12 Şubat tarihinde satışa çıkacak olan yeni nesil Clio modelinin lansmanı Antakya’da gerçekleştirildi. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ve Pazarlama Direktörü Levent Timur hem aracın özelliklerinden hem de pazardan beklentilerinden bahsetti.

Renault Grubu’nun dünyada en çok satan modellerinden bir tanesi olan Clio’nun yenilenen sürümünün basın lansmanı Antakya’da gerçekleştirildi. Yeni nesil Clio’nun üç donanım seviyesi, Türkiye’de satışa sunulacak: Joy, Touch ve Icon. Bu donanım seviyesindeki araçların satış fiyatları ise 111 bin TL ile 159 bin 400 TL arasında olacak.

12 Şubat tarihinde satışına başlanacak olan yeni Clio modelinde Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez kullanılan renkler olacak. Aracı çevrimiçi platformdan satın alan 300 kişi, ön siparişe özel fiyatlarla aracın sahibi olmasının yanında 10 bin TL değerindeki “R.S. Line” opsiyonu da hediye edilecek.

Clio’nun başarısı

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada “Clio, B-HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi.” ifadelerini kullandı.

Çağdaş, Clio’nun dünya genelinde bu zamana kadar 15 milyon adet satıldığını, Türkiye’de bu rakamın 1995 yılından bu yana 300 bin olduğunu söylerken, aracın kendi segmentinde %46’lık bir pazar payına sahip olduğundan bahsetti.

Şirketin bu seneki beklentilerinden de bahseden Çağdaş, 2020’den beklentilerinin 2019’a göre daha fazla olduğunu, bütçelemenin 550 bin ile 600 bin araç üzerinden hesaplandığını ifade etti. Çağdaş, 2019’da hedefin 400 bin ile başladığını ancak yıl ortasında bu hedefin 315 bine çekildiğini de hatırlattı.

Yeni Clio’nun yerlilik oranı

Yeni Clio’nun çok daha olgun ve çok daha güçlü olduğundan bahseden Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur, yeni Clio’da yerlilik oranının %55 olduğunu ifade etti. Timur, ayrıca satışların %75 yeni, %25 eski modeller olarak devam ettirileceğini de sözlerine ekledi. Levent Timur, hibrit motorun lansmanının da yılın ikinci yarısına göre planlandığını ifade etti.

Türkiye’de en çok satılan modeller arasında ikinci sırada bulunan Clio, yeni modeliyle birlikte daha dinamik bir görünüme kavuşuyor. Araç, ayrıca iç hacim ve konfor konusunda da öne çıkmayı başarıyor.

B-HB segmentinde ilk kez Clio ile birlikte pazara sunulacak olan özellikler arasında 9,3 inç dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni yer alıyor. Ayrıca dizel versiyonunda 391 litre bagaj hacmi de araçla birlikte sunulan özellikler arasında yer alıyor. Aracın dizel versiyonunun bagaj hacmi ise 366 litre.

İlk kez yeni Clio ile sunulan ve dikkat çeken özellikler arasında ise 360 derece kuş bakışı kamera, Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtabilme, 7 inçlik kişiselleştirilebilir sürücü ekranı yer alıyor.