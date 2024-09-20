Netflix'in oyun alanına yaptığı yatırımlar her geçen gün giderek artıyor ve bunlardan bir yenisi Rebel Moon evreninde geçecek oyun olacak.

Zack Snyder’ın yönetmenliğini üstlendiği Rebel Moon film serisi, Netflix ile yapılan anlaşma doğrultusunda oyuna uyarlanacak. Geeked Week etkinliğinde duyurulan gelişmeye göre Rebel Moon serisinden uyarlanacak oyunun adı Blood Line: A Rebel Moon Game olacak.

Etkinlikte büyük ilgi gören oyun, yalnızca Netflix Games platformunda oynanabilecek ve Netflix'in planlarına göre 2025 yılında oyuncularla buluşacak. Dilerseniz şimdiden betaya katılmak için kayıt yaptırabilirsiniz.

Blood Line: A Rebel Moon Game'i kim geliştiriyor?

Oyunun geliştiriciliğini ödüllü Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate oyununu da yapan Super Evil Megacorp üstleniyor. Co-op tabanlı aksiyon oyunu olacak olan Blood Line: A Rebel Moon Game, hem arkadaşlarınızla hem de tek başınıza oynayabileceğiniz bir yapıya sahip olacak. Netflix, yaptığı basın açıklamasında Super Evil Megacorp’un, Zack Snyder ve onun yapım şirketi The Stone Quarry ile iş birliği içinde çalıştığını belirtti.

Netflix Games yapımcısı Matthew Denomme, basın toplantısında oyunun geliştirilme süreciyle ilgili detaylar da paylaştı. Denomme, Megacorp ekibinin Rebel Moon evreniyle ilgili geniş bir bilgiye erişimi olduğunu ve oyunun filmin hikâyesini temel alan fakat seriyi izlemeyi gerektirmeyen özgün bir hikâyeye sahip olacağını vurguladı.

Blood Line: A Rebel Moon Game nasıl bir oynanış sunacak?

Oyun, Motherworld’e karşı küçük bir isyan başlatılan Krypt gezegeninde geçecek. Oyuncular, isyanı büyüterek daha fazla bölgeyi savaşa dâhil edecekler. Bu tarafından bakıldığında oyundaki nihai amacımız Mass Effect serisini de oldukça andırıyor.

Oyunda dört farklı karakter sınıfı bulunacak. Bannerguard adlı tank sınıfı, yüksek dayanıklılık ve hasar verebilme özelliğine sahipken, çevik suikastçı sınıfı Forsaken düşmanları zayıflatma yeteneğiyle öne çıkacak. Kindred ise keskin nişancı olarak uzaktan düşmanları alt ederken, destek sınıfı Evoker iyileştirme ve elemental hasar verme kabiliyetine sahip.

Oyunda RPG öğeleri de yer alacak. Oyuncular, görevleri tamamlayarak karakterlerini geliştirebilecek, yetenek ve silahlarını yükseltebilecekler. Ayrıca karakterlerine uygulanabilecek kozmetik öğelerle kendi tarzlarını yaratma fırsatına da sahip olacaklar. Oyun, gelecekteki güncellemelerle sürekli olarak geliştirilecek ve bu güncellemeler Netflix aboneliği kapsamında ek ücret olmadan sunulacak.

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