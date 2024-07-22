Netflix, oyun kütüphanesini genişletmeye devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 80'den fazla oyun üzerinde çalışmalar devam ediyor. Netflix'in yeni oyunları, platformdaki yapımlarla ilgili olacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, bundan uzun bir süre önce video oyun dünyasına giriş yaptı. Aboneler, uzun zamandır Netflix ile iş ortaklarının geliştirdiği oyunlara ulaşabiliyorlar. Gelen son haberler, Netflix'in gözünün daha da yükseklerde olduğunu gözler önüne seriyor.

Netflix, yatırımcılarla gerçekleştirdiği bir toplantı sırasında video oyun dünyası ile ilgili yeni çalışmalarını paylaştı. Yapılan resmî açıklamaya göre platform, 80'den fazla yeni oyun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, abonelerin ilgisini daima yüksek tutmaya çalışacak

Netflix COO'su Gregory K. Peters tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, geçmişte piyasaya sürdüğü oyunlarda neyi doğru, neyi yanlış yaptıklarını öğrendi. Hâl böyle olunca 80 civarı oyun, alınan dersler kapsamında geliştirilmeye başladı. Peters, yeni oyunların Netflix'teki içeriklerle ilgili olduğunu, yeni sezonları bekleyen abonelerin platforma olan ilgilerini yüksek tutacak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Netflix CEO'su Theodore A. Sarandos tarafından yapılan açıklamalarda da dizi sezonlarının aralarındaki boşluklara atıfta bulunuldu. Theodore A. Sarandos, video oyunların dizilerin gelecek sezonlarıyla ilgili ipuçları içerebileceğini söyledi. Firma, üzerinde çalıştığı oyunların hangi yapımlarla ilgili olduğuna ilişkinse bir şey söylemedi.