Man of Steel, 300, Army of the Dead gibi yapımların yönetmenliğini yapan Zack Snyder'ın, yeni bir sinematik evren oluşturmaya başlayacağı filmi Rebel Moon - Part One: A Child of Fire filminden ilk fragman geldi. Film, Netflix'te seyirciyle buluşacak.

Geçmişte 300, Justice League, Army of the Dead, Man of Steel gibi yapımlarda kamera arkasına geçen Zack Snyder, Netflix için yeni bir sinematik evren oluşturmaya hazırlanıyor. Bu evrenin ilk filmi ise Rebel Moon - Part I: A Child of Fire olacak. Aksiyon ve çatışma dolu bir evren vaat eden filmden ilk fragman da yayımlandı. Fragmanda ayrıca ana karakterlerimizi de ilk defa tanıyoruz. Rebel Moon - Part I: A Child of Fire fragmanı Rebel Moon - Part I: A Child of Fire konusu Bu yapımda Kora (Sofia Boutella), gizemli geçmişe sahip bir kadını canlandırıyor. Kora'nın barışçıl bir çiftçi kolonisinin bulunduğu yerleşime düşmesinin ardından yerleşim halkı, kısa zamanda Kora'nın Fra Fee tarafından canlandırılan tiran Regent Balisarius ve onun gaddar elçisi olan Amiral Noble (Ed Skrein) karşısında son umutları olduğunu keşfedecekler. Çiftçilerin ürünlerini sattığı Bloodaxes adlı grubun (Cleopatra Coleman ve Ray Fisher), Motherworld adlı ana gezegene baş kaldırmış olduğu ortaya çıkar. Kora, savaşçılar toplamak için bir maceraya atılır. Rebel Moon - Part I: A Child of Fire oyuncu kadrosu Yapımda yer alan diğer isimler arasında Michiel Huisman, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair, E. Duffy yer alıyor. Ayrıca Jimmy karakterini seslendirmek için de Anthony Hopkins kadroya katılmış durumda. Rebel Moon - Part I: A Child of Fire nerede yayımlanacak Film, Netflix'ten yayımlanacak. Şimdilik iki bölüm olması beklenen serinin daha sonra farklı yapımlara da yayılması durumunda yine Netflix ekranlarında olması bekleniyor. Rebel Moon - Part I: A Child of Fire yayın tarihi Rebel Moon - Part I: A Child of Fire, 22 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek. Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma Hepsiburada Efsane Kasım'da senin için seçtiğimiz kaçırılmayacak indirimler burada!

1 0 0 0 0