Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenleyen Recep Tayyip Erdoğan'a koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle pek çok vatandaş Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020'de yayınlanan ve şu anda hayatımıza büyük ölçüde etki eden Hayat Eve Sığar uygulaması, ihbar özelliği sayesinde koronavirüsü artırma ihtimali olduğu için yasak olan eylemleri bildirmemizi de sağlıyor. Bugün gerçekleşen Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından ise bu ihbar sistemine çok sayıda insandan ihbar gelmeye başladı. Binlerce insanın bir araya gelip sosyal mesafeyi hiçe saydığı gerekçesiyle yapılan ihbarlarda şikayet edilen isim ise Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Ülkenin dört bir yerinden Ankara'ya kongre için getirilen binlerce insanın kongrenin ardından yeniden ülkenin dört bir yanına dağılmasından dolayı sosyal medyada da bu kongreye çok sayıda tepki geldi. Gelen tepkiler arasında uzun süreden beri her fırsatta sosyal mesafenin önemine dikkat çeken ve toplu ve kapalı alanlarda bulunmamamızı söyleyen Sağlık Bakan Fahrettin Koca için de Twitter'da "#FahrettinKocaNerede" etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

Toplu alanlarda bulunmak yasak mı?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 1 senedir koronavirüs nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemlerin başında ise sosyal mesafeyi olabildiğince seyrelterek bulaşı hızını en aza indirgemek geliyor. Bunun neticesinde de konser gibi insan popülasyonunun çok olduğu etkinlikler yasaklı konumda bulunuyor. Parti kongreleri ise bu yasaklardan muaf tutuluyor. 2 Ekim 2020'de İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları gibi kurumların yapacağı etkinlikler yasak kapsamında tutulurken parti kongreleri ise serbest hale getirildi.