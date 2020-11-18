Google, Haritalar uygulamasına gelecek yeni bir özelliği duyurdu. Bu özellik, bir lokasyondaki COVID-19 yayılım durumunun ne seviyede olduğunu gösterecek. Bu sayede kullanıcılar, bir yere gitmeden önce o lokasyondaki COVID-19 durumunu öğrenebilecekler. Özellik, HES'in yoğunluk haritasına çok benziyor.

Dün akşam saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Google'ın Haritalar uygulamasına yeni bir özellik getireceğinden, bu özellikle birlikte de toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun öğrenilebileceğinden bahsetmiştik. Şimdiyse Google'ın, Haritalar uygulamasına getirmeye hazırlandığı yeni bir özellik daha gün yüzüne çıktı. Bu özellik, bulunduğunuz bir yerdeki COVID-19 yayılım durumunu görüntüleyebilmenizi sağlayacak.

Google Haritalar'ın yeni özelliği, resmi kurumlardan alınan verilere göre çalışacak. Bu bağlamda gideceğiniz bir lokasyondaki COVID-19 yayılımının son bir haftada nasıl bir eğri gösterdiğini takip edebileceksiniz. Ayrıca o lokasyon için uygulanan tedbirler ile yerel yetkililerin son açıklamaları ve test merkezleriyle ilgili de bilgi sahibi olunabilecek.

Google Haritalar'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Google, yeni özelliği ile ilgili detaylı bir bilgi vermedi. Yani dünya genelinde kullanıma sunulacak bu özelliğin ne kadar detaylı ve doğru bilgi vereceği şu an için bilinmiyor. Ancak verilecek olan bilgiler tam doğrulukta olmasa bile, özellikle de bir yere yapılabilecek olan seyahatler için önceden bilgi sahibi olunmasını sağlayabilecek gibi görünüyor.

Google Haritalar'ın COVID-19 yayılım haritası, Hayat Eve Sığar uygulamasıyla neredeyse aynı

Google Haritalar uygulamasına gelecek yoğunluk haritası özelliğinin, Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulamasının yoğunluk haritası ile çok benzer olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılar, her iki uygulamada da bulundukları ya da gidecekleri bir lokasyondaki COVID-19 yayılım durumunun ne seviyede olduğunu görebilecekler. Ancak muhtemelen Hayat Eve Sığar'daki yoğunluk haritası, en azından Türkiye için biraz daha kullanışlı olacak. Çünkü bu uygulama, karantinaya alınan vatandaşların lokasyonlarını tek tek gösterebiliyor. Üstelik karantina kalktığı anda da o lokasyon normale dönüyor. Bu kıyaslamayı, önümüzdeki haftalarda daha iyi bir şekilde yapabiliriz.

Google tarafından yapılan açıklamalara Haritalar uygulamasının koronavirüs yoğunluk haritası, önümüzdeki haftalarda toplu taşıma araçlarının yoğunluklarını gösterecek özellikle birlikte kullanıma sunulacak. Google, dünya genelindeki tüm iOS ve Android kullanıcılarının bu özelliklerden faydalanabileceklerini söylüyor.