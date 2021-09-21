Red Bull Flick'te Türkiye Finali İçin Geri Sayım Başladı

Red Bull tarafından organize edilen ve Türkiye'nin en büyük Counter-Strike: Global Offensive turnuvası olarak bilinen Flick 2021'in elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bazen online, bazen de şehirlerdeki belirli lokasyonlarda gerçekleştirilen elemelerin kazananları, önce İstanbul'da boy gösterecek. Burada kazanan ekip ise Helsinki'de Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull tarafından düzenlenen ve Türkiye'deki Counter-Strike: Global Offensive tutkunlarının açık ara favori turnuvalarından bir tanesi olan Flick, eylül ayının başı itibarıyla başladı. Oyuncuların iki kişilik takımlarla katıldıkları turnuvanın Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya gibi illerdeki elemeleri tamamlanırken önümüzdeki günler, turnuvanın en heyecanlı karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

Kimi zaman online kimi zamansa şehirlerdeki belirli lokasyonlarda gerçekleştirilen elemeler, şu ana kadar CS:GO tutkunlarına oldukça eğlenceli anlar yaşattı. Bu hafta sonu İzmir ve Adana'da gerçekleştirilecek elemeler ile hız kesmeden devam edecek turnuvanın son eleme karşılaşması ise 3 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek. Elemelerde rakiplerini geçmeyi başaran 16 takımı ise çok daha heyecanlı playoff karşılaşmaları bekliyor.

Türkiye'nin en iyi ikilisi, Helsinki'ye gidecek

5 Eylül itibarıyla başlayan ve 3 Ekim'de sona erecek olan eleme karşılaşmalarını kazanan iki takımlar, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan büyük final yarışmasında rekabet etme imkanı yakalayacaklar. Red Bull Flick 2021'in Türkiye şampiyonu olan CS:GO takımı, Finlandiya'nın başkenti olan Helsinki'ye giderek, Türkiye'yi büyük şampiyonada temsil etme imkanı yakalayacak.

Red Bull Flick'in internet sitesine yer alan bilgilere göre bugün itibarıyla gerçekleştirilecek olan 7 eleme daha var. Bu elemelerin tarihleri şöyle;

25.09.2021 Online Eleme #4

26.09.2021 İzmir Şehir Elemesi

26.09.2021 Adana Şehir Elemesi

02.10.2021 Online Eleme #5

03.10.2021 Gaziantep Şehir Elemesi

03.10.2021 Eskişehir Şehir Elemesi

03.10.2021 Antalya Şehir Elemesi

Eğer siz de Red Bull Flick 2021 turnuvası ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.