Red Dead Online Oyuncuları İlginç Bir Etkinik Gerçekleştirdi

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan, macera türündeki oyun Red Dead Online; zaman zaman ilginç etkinliklerle gündeme geliyor ancak bu seferki akıllara durgunluk veren cinsten. Bir grup Red Dead Online oyuncusu, ellerinde birer kase çorbayla haritanın tamamını turlamak için bir araya geldi. Etkinlik, aynı zamanda ekran kaydı alınarak YouTube üzerinden de paylaşıldı.

PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanan Red Dead Redemption 2'nin çok oyunculu versiyonu olarak 27 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan Red Dead Online için planlanan yürüyüş etkinliklerine daha önce de şahit olmuştuk. Harita üzerinde yapılan yürüyüşlere bir farklılık getirmek isteyen bir grup Red Dead Online oyuncusu, olayı oldukça farklı bir boyuta taşıdı.

Oyun hakkında planlanan son etkinliğe katılan oyuncular, ünlü paylaşım platformu Reddit üzerinden organize oldu ve etkinlik, "Çorba Yürüyüşü" olarak isimlendirildi. 20'den fazla Red Dead Online oyuncusunun haritanın güneybatı bölgesinde bir araya gelmesi ve çorba hazırlamasıyla başlayan etkinlik, ilginç görüntülere sahne oldu.

Red Dead Online haritasında bir garip macera:

Yukarıdaki pencereden de izleyebileceğiniz 14 dakika 14 saniyelik video, oyuncuların buluşma noktasında başlıyor. Etkinlikte oyuncular, hazırladıkları çorbaları ellerine alıp uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculuk, elbette bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Çorba Yürüyüşü sırasında oyuncuları tedirgin eden tehlikelerin başında sunucu problemleri geliyordu. Sunucuların sürekli olarak oyuncuları atması ve oyuncuların yeniden girdiklerinde ellerinde çorba kaselerinin olmaması, etkinliği baltalayabilirdi. Ayrıca oyunda yer alan ödül avcıları, başıboş atlar ve etkinliğe dâhil olmayan oyuncular, diğer tehlikeler olarak öne çıkıyordu. Etkinlik sırasında bir grup oyuncu, aşağıdaki görselden de görebileceğiniz gibi trenin altında kalarak etkinliğe veda etti.

Tüm bu aksiliklere rağmen etkinlik tamamlandı ve ortaya bugüne kadar görülmemiş ilginçlikte bir video ortaya çıktı. Siz de etkinlik hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, aynı zamanda Red Dead Online anılarınızı aynı kısımdan anlatabilirsiniz.