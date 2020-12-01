Red Dead Online, %75 İndirimli Bir Şekilde Satışa Sunuldu

Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi modu, ana oyundan bağımsız olarak satışa sunuldu. Rockstar Games, oyunu tüm mağazalarda 15 Şubat tarihine kadar %75 gibi büyük bir indirimle yayınladı.

Rockstar Games, 2018 yılında PlayStation 4 ve Xbox One için 2019 yılında ise PC için Red Dead Redemption 2 oyununu oyunculara sunmuştu. Oyun, özellikle konsol tarafında hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından tam not almıştı.

Red Dead Redemption 2, tıpkı GTA V gibi içerisinde bir de çevrimiçi mod bulunduruyordu: Red Dead Online. Geliştirici stüdyo Rockstar Games, Red Dead Online'ın ayrı bir oyun olarak çıkacağının duyurusunu yapmıştı ve en sonunda oyun, bağımsız olarak çıkışını gerçekleştirdi.

Red Dead Online çıktı

Ana oyundan bağımsız olarak çıkan Red Dead Online ile birlikte oyuncular, Red Dead Redemption 2'ye sahip olmadan da Red Dead Online oynayabilecekler. Oyunun sadece çevrimiçi modunu deneyimlemek isteyenler için oldukça güzel bir haber.

PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkan Red Dead Online; PlayStation 5 ve Xbox Series X / Series S'te bulunan geriye dönük uyumluluk sayesinde yeni nesil konsollarda da oynanabilecek. Comicbook'ta yer alan habere göre oyun, PC için Rockstar Games Launcher, Epic Games Store ve Steam'de yayınlandı. Ancak haberi yaptığımız şu an itibariyle oyun Steam'de yer almıyor.

Ayrıca Rockstar Games, Red Dead Online'ı %75 gibi büyük bir indirimle çıkardı. 15 Şubat'a kadar sürecek olan indirim kapsamında oyun, PC için Epic Games Store, Rockstar Games Launcher ve Microsoft Store'da %75'lik indirimle 39,75 TL'den satılıyor. PlayStation Store'da 159 TL'den satılan oyun, PS Plus abonelerine indirimli olarak sunuluyor.