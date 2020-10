Rockstar Games'in başarılı oyun serisi Red Dead Redemption'ın son oyunu Red Dead Redemption 2, bir yıl önce yayınlanmasına rağmen crack'lenemeyen oyunlar arasında bulunuyordu ancak yeni bilgilere göre bu oyun da crack'lendi.

Bundan yaklaşık bir sene önce PC platformundaki yerini alan Red Dead Redemption 2, 'crack'lenemeyen' bir oyun olarak düşünülüyor ve birçok kişi tarafından da crack'lenmeye çalışılıyordu. Lisanslama korumasının yanı sıra Digital.AI ve Social Club gibi koruma katmanlarıyla oyununu güvence altına alan Rockstar Games, uzun bir süredir oyun gelirlerinin keyfini çıkarıyordu ancak durum bugün itibarıyla değişti.

Bunca güvenlik önlemini bir şekilde aşan bu hack grubunun başarısıysa birçok kişi tarafından takdir edildi. Bir sene boyunca birçok hacker tarafından crack'lenmeye çalışan oyunun sonunda crack'lenmesiyse akıllara yeni oyunlarla ilgili soru işaretlerini getirdi.

Ubisoft da benzer bir sistem kullanıyor

Red Dead Redemption 2'nin crack'lenmesiyle birlikte en yaygın sorular yeni nesil oyunların crack'lenme ihtimali yönünde gelişti. Özellikle Dijital Hak Yönetimi (DRM) konusunun bir şekilde atlatılması, oyun sektöründe yeni gelişmelerin de kapısını araladı.

Özellikle Denuvo ismiyle duyduğumuz DRM sistemi, korsan oyunculuğun önünde büyük bir engel olarak bulunuyordu ve bundan önce FIFA serisi, Just Cause, Total War, Metro Exodus, Football Manager, Ace Combat, Tekken, Sonic, Doom Eternal, Devil May Cry ve benzeri yüzlerce oyunda başarısını kanıtlamıştı. 64 bitlik şifreleme kullanan yazılım yalnızca yasal yollarla alınan ürün anahtarlarıyla kullanıcılara erişim sağlıyordu.

Tabii ki tek crack işlemi Red Dead Redemption 2 olmadı. CPY isimli başka bir oyun yayını grubu, Mafia: Definitive Edition, Death Stranding, PES 2021 ve Total War Saga: Troy gibi oyunları crack'leyerek DRM sisteminin sonunun geldiğine dair bir ipucu verdi. DRM sisteminin yamalanması durumu şu an için yalnızca bir ihtimal olarak karşımıza çıksa da gelişmelere baktığımız zaman bu ihtimalin oldukça kuvvetli olduğunu belirtebiliriz.

Peki, siz oyunların korsan yollarla paylaşılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunların crack'lenmesi ileride yeni güvenlik sistemlerini getirecek mi yoksa oyun yayıncıları mevcut sistemi düzenlemeye mi çalışacak? Fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.