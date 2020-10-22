Hideo Kojima Bombayı Patlattı: Yeni Bir Oyun Geliyor

Hideo Kojima'nın kurduğu Kojima Productions, yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirketin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, oyunla ilgiye hiçbir bilgiye yer verilmedi. Şirket şu sıralar, yeni oyunu için Tokyo'daki stüdyoda çalıştıracağı tasarımcılar arıyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Hideo Kojima, yeni bir video oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kojima'nın 2005 yılında Konami'nin yan şirketi olarak kurup, 2015 yılında da tamamen bağımsız hale getirdiği Kojima Productions isimli şirketin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, yeni bir oyunun geliştirildiği ve bu süreç için yeni çalışanlara ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Kojima Productions tarafından yapılan açıklamalarda, oyunun Tokyo'daki stüdyoda geliştirileceği ve alanında en iyi olan isimlerin, bu projede yer almalarının istendiği ifade ediliyor. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan işe alım ilanlarına baktığımızda, silah, alet, araç ve mekanizma gibi alanlarda 3 boyutlu tasarımlar yapacak kişiler arandığını görüyoruz. Görünüşe göre Hideo Kojima'nın yeni oyunu, RPG türünde bir yapım olarak karşımıza çıkacak.

Kojima Productions'ın yeni oyunu ile ilgili herhangi bir detay mevcut değil. Ancak bu konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar mevcut. Örneğin şirket, geçtiğimiz süreçte Death Stranding'in devamı niteliğinde olan bir projeden bahsedip durdu. Ancak sonraki süreçte, şirketin bir korku oyunu projesi üzerinde çalıştığı, Kojima'nın resmi Twitter hesabındaki paylaşımlarla ortaya çıktı. Bunlar haricinde ortaya çıkan kimi söylentilerse şirketin yeni bir Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Tüm bu söylentiler yetmezmiş gibi bir de şirketin büyük bir oyun projesini iptal ettiği konuşulmaya başladı. Şimdiyse şirket, muhtemelen bambaşka bir oyun üzerinde çalıştığını duyurmuş oldu.

1963 doğumlu Hideo Kojima, ilk kez 1987 yılında yayınlanan Metal Gear oyunu ile sektöre dahil oldu. Oyunu tasarlamanın yanı sıra hem yazan hem de yöneten Kojima, yıllar içerisinde de Metal Gear üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 2015 yılına kadar 10 farklı Metal Gear oyunu ile karşımıza çıkan Kojima, daha sonra kendi şirketiyle yoluna devam etmeye karar verdi. Bu süreç içerisinde bazı mini oyunlarla da karşımıza çıkan Kojima, en büyük çıkışı ise geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Death Stranding ile yakaladı. İlk başta PlayStation 4 için yayınlanan oyun, geçtiğimiz aylarda da PC için yayınlandı.